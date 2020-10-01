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"Россети ФСК ЕЭС" обеспечила выдачу 24 МВт мощности из ЕНЭС для электроснабжения социальной инфраструктуры в Нижегородской области

Россети ФСК ЕЭС обеспечила выдачу 24 МВт мощности из ЕНЭС для электроснабжения социальной инфраструктуры в Нижегородской области

1 октября 2020, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Проведена модернизация подстанции 220 кВ «Нагорная» – крупного центра питания Нижегородской области. На объекте установлены устройства защиты нового типа, позволившие выдать до 24 МВт дополнительной мощности в распределительные сети Богородского района Нижегородской области, в котором ведется строительство жилых кварталов и запланировано возведение онкологического центра.

В рамках проекта на подстанции были смонтированы микропроцессорные устройства релейной защиты. Они обеспечат надежную передачу электроэнергии по подключенным линиям «Россети Центр и Приволжье» 110 кВ «Нагорная – Митино» и 110 кВ «Нагорная – Ольгино».

Новое защитное оборудование произведено в России. Устройства выполнены на микропроцессорной основе и имеют ряд преимуществ: многофункциональность и малые размеры (одно цифровое измерительное реле заменяет несколько аналоговых), непрерывная самодиагностика и высокая аппаратная надежность, регистрация и запоминание параметров аварийных режимов.

Основная часть выданной мощности задействована в электроснабжении нового микрорайона, в котором на сегодняшний день построено 178 тыс. кв. м жилья. Кроме того, часть выданной мощности зарезервирована для электроснабжения будущего областного онкологического центра, в котором смогут проходить лечение более 30 тыс. пациентов в год.

Мощность подстанции 220 кВ «Нагорная» составляет 600 МВА. Она является основным питающим центром потребителей Богородского района области и юго-восточной части Нижнего Новгорода. Объект обеспечивает передачу электроэнергии центральным сетям «Теплоэнерго» и Нижегородскому водоканалу, заводу «Гидромаш» и Нижегородскому метрополитену.

 

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