Литовский оператор системы электропередачи Litgrid планирует подписать со шведской компанией NKT HV Cables договор на сумму до 17 млн евро (без НДС). Так будет быстрее осуществляться реакция на возможные поломки перемычки линий электропередачи со Швецией NordBalt.



Вопрос трехлетнего договора с возможностью продления еще на два года в октябре будут решать акционеры Litgrid. По договору ежегодная плата оператора составит 300 тыс. евро, а начальный взнос – 250 тыс. евро, сообщила в среду Litgrid через Вильнюсскую фондовую биржу.



В среду в компании пояснили BNS, что это не значит, что будет потрачена вся намеченная сумма – компании NKT будет заплачено, если будут неисправности. 300 тыс. евро - это "плата за готовность" – она будет вноситься ежегодно, чтобы постоянно были на готовности судно, бригада, чтобы ремонт можно было выполнить сразу же.

Litgrid отмечает, что у шведского оператора Svenska kraftnat нет такого договора, поскольку он может более оперативно приобретать услуги – шведские процедуры закупок проще, чем в Литве.



Подводный кабель NordBalt мощностью 700 мегаватт в 2018 году ремонтировался, менялись муфты на сухопутном участке кабеля. Гарантийный ремонт провела датская компания NKT, перенявшая обязательства у производителя и прокладчика кабеля шведской ABB, а бизнес по производству кабеля приобрела шведская NKT HV Cables.



Проект NordBalt стоимостью 550 млн евро реализовали Litgrid и Svenska Kraftnat. Перемычка в 450 км начала действовать в феврале 2016 года.

Фото: delfi.lt