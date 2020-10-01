 
За рубежом

Шведская NKT HV Cables при необходимости будет ремонтировать NordBalt на 17 млн евро

Шведская NKT HV Cables при необходимости будет ремонтировать NordBalt на 17 млн евро

1 октября 2020, 15:15
Рубрика: За рубежом
Метки: ЛИТВА, Litgrid, NKT HV Cables, NordBalt
Отрасль: Кабельная промышленность Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
280

Литовский оператор системы электропередачи Litgrid планирует подписать со шведской компанией NKT HV Cables договор на сумму до 17 млн евро (без НДС). Так будет быстрее осуществляться реакция на возможные поломки перемычки линий электропередачи со Швецией NordBalt.

Вопрос трехлетнего договора с возможностью продления еще на два года в октябре будут решать акционеры Litgrid. По договору ежегодная плата оператора составит 300 тыс. евро, а начальный взнос – 250 тыс. евро, сообщила в среду Litgrid через Вильнюсскую фондовую биржу.

В среду в компании пояснили BNS, что это не значит, что будет потрачена вся намеченная сумма – компании NKT будет заплачено, если будут неисправности. 300 тыс. евро - это "плата за готовность" – она будет вноситься ежегодно, чтобы постоянно были на готовности судно, бригада, чтобы ремонт можно было выполнить сразу же.

Litgrid отмечает, что у шведского оператора Svenska kraftnat нет такого договора, поскольку он может более оперативно приобретать услуги – шведские процедуры закупок проще, чем в Литве.

Подводный кабель NordBalt мощностью 700 мегаватт в 2018 году ремонтировался, менялись муфты на сухопутном участке кабеля. Гарантийный ремонт провела датская компания NKT, перенявшая обязательства у производителя и прокладчика кабеля шведской ABB, а бизнес по производству кабеля приобрела шведская NKT HV Cables.

Проект NordBalt стоимостью 550 млн евро реализовали Litgrid и Svenska Kraftnat. Перемычка в 450 км начала действовать в феврале 2016 года.

Фото: delfi.lt

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: obzor.lt

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Американская Dominion Energy планирует продлить срок эксплуатации АЭС North Anna
Греция намерена отказаться от использования угля в электроэнергетике
Правительство Франции планирует увеличить господдержку ВИЭ-генерации на 25% в 2021 году
Верховный суд американского штата Массачусетс поддержал строительство нового трансграничного соединения между США и Канадой
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Дискуссия АЭК в прямом эфире
+