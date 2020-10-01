30 сентября 1964 года в 15:45 энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС с реактором ВВЭР-210 был включен в единую энергосистему страны. За 56 лет надежной и безопасной эксплуатации Нововоронежская атомная станция выработала 600,769 млрд кВт∙ч электроэнергии.

Этого количества достаточно для того, чтобы целый год снабжать электричеством почти 10 000 высокотехнологичных малых атомных городов, подобных Нововоронежу.

«С пуском первого энергоблока Нововоронежской АЭС начался отсчет в истории становления атомной энергетики с реакторами ВВЭР. Мы шагнули в новую эру – эру мирного использования атома. Нововоронежская АЭС сейчас – это передовые технологии, безопасное производство и высокопрофессиональный коллектив, готовый к любым новым вызовам», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Стоит отметить, что в сентябре 2020 года Новоронежская АЭС выработала 1,875 млрд кВт∙ч электроэнергии. А за 9 месяцев текущего года выработано 19,223 млрд кВт∙ч, что составляет 101,65% от планового задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и на 4,9 млрд кВт∙ч превышает выработку станции за аналогичный период 2019 года.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru