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"Томсккабель" выкупил по оферте весь выпуск облигаций 2-й серии на 800 млн руб. и принял решение погасить его

Томсккабель выкупил по оферте весь выпуск облигаций 2-й серии на 800 млн руб. и принял решение погасить его

1 октября 2020, 17:33
Рубрика: Компании
Метки: ТОМСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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ООО "Томский кабельный завод" ("Томсккабель") выкупило в рамках оферты по согласованию с владельцами весь выпуск облигаций 2-й серии в объеме 800 млн рублей, а также решило досрочно погасить его, говорится в сообщениях компании.

Досрочное погашение выпуска пройдет 2 октября.

Цена приобретения бумаг соствила 100% от номинала. Агентом по приобретению выступал банк "ФК Открытие".

Компания завершила размещение выпуска номинальным объемом 1 млрд рублей в октябре 2018 года, реализовав 80% выпуска на 800 млн рублей. Размещение 5-летнего выпуска прошло по закрытой подписке.

По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

В настоящее время в обращение также находится 1-й выпуск облигаций завода на 500 млн рублей.

Средства привлекались на покрытие кратко- и среднесрочного дефицита денежных ресурсов, ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, приобретение дополнительного оборудования, расширение производства.

ООО "Томсккабель" занимается производством кабелей с медной и алюминиевой жилой. Продукция поставляется на предприятия нефтегазодобывающей и строительной отраслей, а также атомной промышленности и для железнодорожного транспорта.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Томсккабель" принадлежит Сергею Чуловскому. По итогам 2019 года, компания увеличила чистую прибыль на 16%, до 88,506 млн рублей, выручка выросла на 11,7%, до 6,253 млрд рублей.

Ранее "Томсккабель" прогнозировал рост выручки к 2023 году до 9,869 млрд рублей, чистой прибыли - до 1,227 млрд рублей.

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