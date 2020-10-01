УНКОМТЕХ примет участие в конференции "КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС 2020"

С 6 по 9 октября 2020 г. в Санкт-Петербурге на территории КВЦ «Экспофоорум» будут проходить две отраслевые выставки - Международная выставка по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа OMR 2020 и «Энергетика и электротехника».



7 октября состоится конференция «КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС 2020» технологии производства современного отечественного кабеля. Какой продукт для рынка предлагает сегодня производитель».



Заместитель генерального директора ООО «ТД «УНКОМТЕХ» Румянцев Евгений Александрович представит на конференции доклад «Современные пожаробезопасные, в том числе огнестойкие, низковольтные силовые кабели категории качества «Военная приемка».



Задача конференции – представить гостям и экспертам информацию о новейших разработках и производстве кабельно-проводниковой продукции для нефтегазового сектора, энергетики, а также для КПП применяемых в арктическом регионе. Познакомить потенциального потребителя с новейшими разработками производителя, продемонстрировать научно-технический потенциал российской кабельной промышленности.