В Кемеровской области модернизируют уличное освещение

МКУ «Жилищно-коммунальные услуги» в Кемеровской области объявило конкурс на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования электрической энергии уличного освещения Топкинского муниципального округа, сообщает RosTender.info.

Согласно конкурсной документации планируется замена светильников на энергосберегающие и замена шкафов управления. Светильники должны быть новыми – год их производства должен быть 2020 года. Стоимость работ оценивается в 36 млн рублей. Источником финансирования является бюджет Топкинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса.

Заявки от участников тендера будут приниматься в два этапа: до 23 и 30 октября. Окончательная оценка предложений пройдёт 3 ноября 2020 года.