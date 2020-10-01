 
Контракты

В Кемеровской области модернизируют уличное освещение

В Кемеровской области модернизируют уличное освещение

1 октября 2020, 14:45
Рубрика: Контракты
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОСТЕНДЕР
Отрасль: Электротехника Электроэнергетика 

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МКУ «Жилищно-коммунальные услуги» в Кемеровской области объявило конкурс на выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования электрической энергии уличного освещения Топкинского муниципального округа, сообщает RosTender.info.
Согласно конкурсной документации планируется замена светильников на энергосберегающие и замена шкафов управления. Светильники должны быть новыми – год их производства должен быть 2020 года. Стоимость работ оценивается в 36 млн рублей. Источником финансирования является бюджет Топкинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса.
Заявки от участников тендера будут приниматься в два этапа: до 23 и 30 октября. Окончательная оценка предложений пройдёт 3 ноября 2020 года.

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