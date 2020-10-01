Главгосэкспертиза России провела повторную проверку достоверности определения сметной стоимости строительства лабораторного корпуса Российского государственного архива кинофотодокументов. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Созданный в 1926 году государственный архив кинофотодокументов в 1953 году переехал из столицы в подмосковный поселок Красногорск. С тех пор более миллиона фотографий и 250000 кинопленок, в том числе 43 841 фильмов, снятых до 1917 года, хранятся здесь.

В последние годы архиву стало остро не хватать площадей. Было запланировано расширение его функций с использованием современного высокотехнологического оборудования для увеличения объема и спектра предоставляемых услуг. Поэтому еще в 2016 году начали строительство лабораторного корпуса государственного архива – здесь же, в Красногорске, по адресу ул. Речная, дом 1. Однако затем в связи с тем, что заказчик уточнил техническое задание, проектная документация была откорректирована и направлена на повторное проведение государственной экспертизы.

В ходе реализации проекта, достоверность определения сметной стоимости которого была подтверждена экспертами Главгосэкспертизы России, будет построено здание лабораторного корпуса общей площадью 13 631,05 кв.м. Кроме обширных помещений для хранения кинофотодокументов здесь оборудуют небольшие просмотровые, большой кинозал на 200 зрителей и просторный выставочный зал, а также читальные залы для работы с документами, помещения для цифровой реставрации и цветокоррекции кинофотодокументов и т.д.

Кроме здания лабораторного корпуса построят насосную, котельную и будку охраны.

Финансирование строительства планируется осуществлять полностью за счет средств федерального бюджета. Корректировку проектной документации выполнила проектная организация ООО «АРХИКУМ».

Фото: сайт «Культура.РФ»