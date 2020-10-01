В Петербурге построят жилой комплекс за 1,2 млрд рублей

Банк ДОМ.РФ профинансирует на 1,2 млрд рублей строительство жилого комплекса «Veren Next шуваловский» в Санкт-Петербурге. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта девелоперу Veren Group.

Жилой комплекс из трех 10-этажных корпусов комфорт-класса возведут в Приморском районе. Всего в нем запроектированы 303 квартиры и детский сад на 60 мест. Сдать объект планируется в первом квартале 2023 года. Концепция проекта разработана архитектурным бюро «Студия 44».

По словам вице-президента Банка ДОМ.РФ Анны Авдокушиной, банк кредитует в Петербурге уже 11 девелоперов.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Петербурге с использованием счетов-эскроу возводится 29% новостроек (3,393 млн кв. метров). Всего в регионе возводится 11, 611 млн «квадратов» жилья.