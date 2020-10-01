На северо-западе Москвы построят жилой комплекс «Level Причальный» на 1950 квартир. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Многофункциональный жилой комплекс общей площадью 171 тыс. кв. метров возведут по адресу: Причальный проезд, вл. 8 (СЗАО). Подземный паркинг рассчитан на 685 машино-мест.

Как отметила глава комитета Анастасия Пятова, город и девелопер планируют совместно преобразовать бывшую полупромышленную территорию Шелепихинской набережной в террасный парк площадью 10,5 га с прогулочными аллеями, детскими, спортивными площадками и зонами для пикников.