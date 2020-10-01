По объему инвестиций и количеству рабочих мест новый промышленный комплекс может стать одним из крупнейших и высокотехнологичных экспортных инвестпроектов на территории самого западного региона России.

Проект будет реализовывать дочерняя компания холдинга — EnCORE. Технологическим партнером выступает входящая в холдинг группа компаний «Хевел», владеющая первым в России заводом по производству солнечных батарей.

Об этом объявили накануне в ходе встречи в Москве губернатор Калининградской области Антон Алиханов, генеральный директор ГП «Хевел» Игорь Шахрай и генеральный директор Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев.

Достигнутые договоренности стороны закрепили в соглашении о сотрудничестве в рамках реализации в Калининградской области проекта «Промышленный комплекс по производству кремниевых пластин мощностью 1 ГВт в год и фотоэлектрических преобразователей мощностью 1 ГВт в год». Целью инвестпроекта является создание в регионе современного инновационного промышленного комплекса серийного производства высокотехнологичной продукции и оборудования для солнечной генерации.

Объем инвестиций в проект оценивается в сумму от 17 до 20 млрд рублей. К его реализации EnCORE планирует приступить в 2021 году.

Производственные мощности будущего проекта планируется разместить на территории сразу двух индустриальных парков региона. Площадка «Черняховск» на востоке области выбрана для локации производства кремниевых пластин. Рядом с Калининградом, на территории парка «Храброво», инвестор намерен организовать выпуск фотоэлектрических преобразователей.

Вся продукция предприятия будет поставляться на экспорт.

Проекта предусматривает создание ориентировочно 750 новых рабочих мест, к 2025 году их количество может возрасти до 1150 человек.

«Приход в Калининградскую область такого крупного инвестора является важным показателем привлекательности нашей территории и созданной в регионе инфраструктуры поддержки бизнеса. Уверен, что условия размещения в индустриальных парках, удобная для экспорта логистика эксклавной территории позволит компании успешно реализовать здесь свой новый проект», — заявил Антон Алиханов.

Губернатор также отметил высокий потенциал будущего производства в решении задач нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», развитии в регионе сектора инжиниринга и других смежных технологичных направлений.

Справка

Группа компаний «Хевел» (основана в 2009 году) является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят: производственное подразделение (завод по производству фотоэлектрических модулей в Новочебоксарске, Чувашская Республика), девелоперское подразделение (проектирование, строительство и эксплуатация солнечных электростанций) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере фотовольтаики. С 2017 года на заводе «Хевел» началось производство солнечных модулей по собственной гетероструктурной технологии. Текущая производственная мощность завода составляет 260 МВт в год.

Подробная информация на www.hevelsolar.com