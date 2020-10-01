Заемщик Фонда развития промышленности – компания «Грасис-Тех» – открыл в Дубне Московской области первый в России завод по выпуску половолоконных газоразделительных мембранных элементов для выделения гелиевого концентрата из природного газа.

Мембранная установка на основе выпускаемых новым предприятием элементов выделяет избыточный объем гелия в природном газе без значительных капитальных и эксплуатационных затрат, которые требуются при использовании криогенной технологии. Мембранные элементы уже прошли успешные испытания на Ковыктинском газоконденсатном месторождении, которое находится в Иркутской области.

Сферы применения гелия довольно широки. Например, в машиностроении он используется для проверки качества автомобильных систем: топливных баков, теплообменников радиатора, климат-контроля. В электронике гелий используется для производства оптоволоконных кабелей, ЖК-панелей, полупроводников. В космической отрасли он необходим для производства космических кораблей, спутников и в качестве добавки к ракетному топливу. В медицине его применяют при проведении МРТ для получения снимков с высоким разрешением. Кроме того, гелий выполняет роль охлаждающего агента холодильных установок, центров хранения данных, а также Большого адронного коллайдера.

Первыми потребителями газоразделительных мембран станут компании, ведущие добычу углеводородов на месторождениях Восточной Сибири и Дальнего Востока. В частности, с помощью этих мембран «Газпром» будет выделять гелий в Якутии на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении – ресурсной базе газопровода «Сила Сибири» – для дальнейшей поставки на Амурский газоперерабатывающий завод.