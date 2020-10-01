Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» завершили работы по технологическому присоединению к электросетевому комплексу социально значимых объектов – четырех скважин хозяйственно-питьевого назначения ГУП «Вода Крыма», расположенных между населёнными пунктами Табачное, Равнополье, Николаевка, Раздолье Симферопольского района.

В ходе работ энергетики в кратчайшие сроки построили воздушную линию электропередачи классом напряжения 10 кВ общей протяженностью около 6 км. Всего было установлено 92 железобетонных опоры, три мачтовые и одна модульная трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Источником питания скважин стали две подстанции: 35/10кВ «Отрадная», расположенная в Бахчисарайском районе, и «Кольчугино» Симферопольского района. Для обеспечения оборудования электроэнергией при подъеме воды из скважин (насосов) выдана общая мощность 265 кВт.

В работах по монтажу линии электропередачи принимали участие энергетики Бахчисарайского, Октябрьского, Симферопольского и Сакского РЭС. Всего было задействовано 11 единиц техники и 26 специалистов ГУП РК «Крымэнерго».

В настоящее время совместно с Межрегиональным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и г. Севастополю оформляется необходимая документация для ввода в эксплуатацию смонтированных сетей.

Подключение к электросетям водозаборов позволит жителям г. Симферополя получать дополнительные объемы воды.