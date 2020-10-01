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ГУП РК "Крымэнерго" выполнило подвод электроэнергии к насосной станции в микрорайоне Красная горка города Симферополь

ГУП РК Крымэнерго выполнило подвод электроэнергии к насосной станции в микрорайоне Красная горка города Симферополь

1 октября 2020, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: КРЫМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Более 14 тысяч жителей Симферополя теперь обеспечены стабильным водоснабжением – ГУП РК «Крымэнерго» выполнило строительство линии электропередачи для электроснабжения насосной станции водовода в микрорайоне «Красная Горка».

В течение двух дней специалисты ГУП РК «Крымэнерго» провели необходимые работы для того, чтобы оперативно запитать насосную станцию и стабилизировать водоснабжение всего микрорайона, а это более 14 тысяч симферопольцев.

ГУП РК «Крымэнерго» в кратчайшие сроки выполнило строительство линии электропередачи 10 кВ, необходимой для электроснабжения электроустановок мощностью 176 кВт. Свою часть мероприятий МКУ Департамент городского хозяйства Администрации г.Симферополя планирует выполнить в срок до 10 октября. ГУП РК «Крымэнерго» готово осуществить фактическое присоединение к электрической сети объекта в течение суток после поступления уведомления о выполнении мероприятий.

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