 
Модернизация

Краснодарские энергетики отремонтировали 185 трансформаторных подстанций

Краснодарские энергетики отремонтировали 185 трансформаторных подстанций

1 октября 2020, 17:11
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Специалисты Краснодарского филиала «Россети Кубань» отремонтировали 185 трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ в пригороде Краснодара, Динском, Северском, Горячеключевском районах Краснодарского края, Тахтамукайском и Теучежском районах Республики Адыгея. Энергетики полностью завершили ремонтную программу по данному направлению. До концагода планируется перевыполнить этот показательна 20%.

На трансформаторных подстанциях заменены автоматические выключатели, разрядники, разъединители и другое оборудование. Для улучшения работы трансформаторных подстанций была проведена замена 11 тысяч устаревших фарфоровых изоляторов на новые из закалённого стекла. Стеклянные изоляторы обладают повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию внешней среды. К тому же, дефекты стеклянной изоляции можно обнаружить визуально, без применения специальной диагностики, что позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы и обеспечить своевременный ремонт энергооборудования.

В рамках работ специалисты также выполнили капитальный ремонт распределительных линий электропередачи общей протяженностью свыше тысячи километров. Чтобы снизить количество технологических нарушений из-за падения веток на провода во время непогоды энергетики расчистили охранные зоны ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности, заменили и выправили опоры, обновили провода и заменили грозозащитные тросы.

Качественное и своевременное выполнение ремонтных работ позволяет обеспечить надежное функционирование энергообъектов и уменьшить вероятность возникновения технологических нарушений. Принятые меры дают возможностьсократить сроки поиска места повреждения на линиях в случае их аварийных отключений и повысить надежность электроснабжения потребителей в период нестабильных погодных условий и низких температур.

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