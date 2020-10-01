Специалисты Юго-Западных электросетей провели комплекс работ для повышения надежности электроснабжения потребителей Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Абинского и Крымского районов Краснодарского края. На ремонт и подготовку воздушных линий электропередачи к осенне-зимнему сезону «Россети Кубань» направила 70 млн рублей.

Энергетики Юго-Западного филиала выполнили ремонт воздушных линий электропередачиразличного класса напряжения общей протяженностью 700 км. Заменили 331 опору, 13,6тысяч изоляторов и порядка 10 км грозозащитного троса. Также специалисты провели тепловизионноеобследование 30 высоковольтных линий электропередачи протяженностью 300 км.

Грозозащитный трос обеспечит бесперебойность работы воздушных линий электропередачи в грозоопасный период. А новые изоляторы из закаленного стекла, которые имеют повышенную механическую прочность, устойчивость к перепадам температур и воздействию внешней среды, исключат вероятность коротких замыканий.

– Ежегодно специалисты Юго-Западного филиала прикладывают максимум усилий для подготовки к ОЗП. Бесперебойное и качественное энергоснабжение потребителей является нашей основной задачей, – подчеркнул директор филиала «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети Дмитрий Головаха.

Юго-Западный филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией пять муниципальных образований – Абинский, Крымский районы, города-курорты Анапа, Геленджик, а также город-герой Новороссийск. Площадь обслуживания Юго-Западных электрических сетей составляет порядка 10 тысяч кв. км с численностью населения более 500 тысяч человек. Юго-Западные электрические сети – это 77 трансформаторных подстанций напряжением 35-110 кВ, а также линии электропередачи общей протяженностью 5,5 тысяч км. Обслуживание электросетей производится в сложных климатических условиях, которые отнесены к «особым» из-за гололедообразования и очень больших ветровых нагрузок.