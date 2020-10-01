Гендиректор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов в формате ВКС принял участие в заседании Правительства Дагестана под руководством премьер-министра Артёма Здунов

Глава энергокомпании сообщил о ходе подготовки электросетевого комплекса Дагестана к зиме. Также Виталий Иванов рассказал об исполнении первоочередных задач, которые решает холдинг «Россети» для повышения надёжности энергоснабжения потребителей региона.

В настоящее время электроэнергетика является важнейшим направлением стратегии социально-экономического развития Дагестана, находящимся на контроле руководства региона, отметил Артем Здунов.

В целях же повышения надежности функционирования объектов электросетевого хозяйства на территории республики по итогам проведенного технического аудита объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети» в этом году продолжается проведение ремонтных мероприятий. При этом подготовлена Программа модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан, которая находится на рассмотрении в Министерстве энергетики РФ.

В рамках указанной программы планируется реконструкция подстанций и высоковольтных линий электропередачи. Также ПАО «Россети Северный Кавказ» сформирована Программа снижения потерь электрической энергии в сетях.

«Предусматривается реконструкция нескольких тысяч километров линий низкого класса напряжения в сельских районах: мы будем реконструировать линии и 10 квт и 0,4 квт, менять трансформаторные подстанции – порядка 700 трансформаторов и устанавливать 277 тысяч интеллектуальных цифровых приборов учета. Программа рассчитана до 2024 года, но сегодня ставится задача выполнить эту работу примерно за 1,5 года. Источниками финансирования являются средства ПАО «Россети», - рассказал о планах компании гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

В рамках ВКС гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ» предложил поддержать намеченные компанией мероприятия и создать в регионе штаб, куда войдут не только профильные министерства и ведомства, но и представители духовенства, СМИ и правоохранительных структур, а также руководители муниципалитетов.

«Возможно, действия, которые компания будет предпринимать по наведению порядка в электросетевом хозяйстве, могут дестабилизировать часть районов, так как во время работ для безопасности их проведения будут производиться временные отключения электроэнергии. Однако стоит заметить, что наведение порядка с потерями, как правило, разгружает центры питания примерно на 20-25 %», - пояснил Виталий Иванов.

Инициативу по созданию Штаба Правительство региона поддержало. Артем Здунов выразил готовность стать сопредседателем Штаба.