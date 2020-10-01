Фото предоставлено АО

Мощный мобильный источник электроэнергии, способный оперативно прибыть туда, где ураганный ветер, "ледяной" дождь или лесной пожар нарушили энергоснабжение населенных пунктов — вот что такое энергопоезд. Пока аварийные бригады восстанавливают поврежденные электросети, он обеспечит обесточенных потребителей электроэнергией и поможет ликвидировать нештатную ситуацию.

Энергетическая "скорая помощь" — это четыре большегрузных автомобиля КамАЗ повышенной проходимости, на которых смонтированы три дизель-генератора и трансформаторная подстанция. Гарантийный ресурс оборудования — более 30 тысяч рабочих часов, почти 3,5 года непрерывной работы.

"Наша цель — бесперебойное и качественное электроснабжение жителей губернии, — говорит министр энергетики и ЖКХ Самарской области Василий Мишин. — Благодаря такому энергопоезду мы сократим время отсутствия напряжения в сети, если произойдет какая-то авария, а также повысим надежность электроснабжения в осенне-зимний период, когда повышается вероятность появления гололедных образований, ветровых нагрузок, которые могут повредить линии электропередачи, а также других инцидентов на электросетях".

Энергетики Самарской области в 2010 году уже сталкивались с таким опасным явлением, как "ледяной дождь", когда обледеневшие деревья не выдерживали и валились на воздушные линии, а провода рвались под тяжестью стремительно намерзающего льда.

Тогда в нескольких муниципальных районах пришлось принимать чрезвычайные меры, чтобы восстановить электроснабжение, как можно быстрее запустить электронасосы в котельных и вернуть тепло в дома и в социальные учреждения. Сейчас аварийное электроснабжение на время восстановительных работ обеспечит энергопоезд.

Энергетики Самарской области в 2010 году уже сталкивались с таким опасным явлением, как "ледяной дождь", когда обледеневшие деревья не выдерживали и валились на воздушные линии, а провода рвались под тяжестью стремительно намерзающего льда.

Тогда в нескольких муниципальных районах пришлось принимать чрезвычайные меры, чтобы восстановить электроснабжение, как можно быстрее запустить электронасосы в котельных и вернуть тепло в дома и в социальные учреждения. Сейчас аварийное электроснабжение на время восстановительных работ обеспечит энергопоезд.

"Мощность энергопоезда — 1,5 мегаватта, это очень серьезная нагрузка, — говорит Василий Мишин. — Он способен восстановить энергоснабжение в поселках или в небольших городских микрорайонах с многоэтажными домами и больницами".

В рамках мероприятия, которое прошло на производственной базе АО "Самарская сетевая компания", участникам были продемонстрированы возможности оперативного разворачивания "Энергопоезда". Энергетики провели противоаварийную тренировку и отработали взаимодействие диспетчера с руководителем бригады электромонтеров, которые выполнили коммутацию и запуск оборудования, чтобы возобновить электроснабжение.

"Прежде чем передать энергопоезд правительству Самарской области, мы испытали установку в условиях, приближенных к тем, в которых она должна работать. Испытания прошли успешно: оборудование эффективно справилось со своей задачей. Кадры с этих учений вошли в презентационный фильм об энергопоезде, представленный сегодня участникам мероприятия", — заявил генеральный директор АО "Самарская сетевая компания" Виль Мухаметшин.

Энергетики уверены, что такая техника региону необходима. По словам Виля Мухаметшина, передавая ее областному правительству, руководители энергокомпаний подразумевали, что управление работой энергопоезда будет осуществляться совместно с ГУ МЧС России по Самарской области, как органом, который ликвидирует различные нештатные ситуации.

"Подобных объектов на территории Приволжского Федерального округа пока не было, и практики их применения мы не имеем. Поэтому сейчас разрабатывается план, как в кратчайшие сроки подготовить данный энергопоезд к применению, — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко. — Это подразумевает его постоянное нахождение на дежурстве, чтобы в течение 30-40 минут с момента получения команды техника могла начать выдвижение в район аварии".

В передаче региональному правительству альтернативного источника энергоснабжения заинтересованы также энергосбытовые компании — гарантирующие поставщики. Мобильное развертывание техники поможет обеспечить жителей и предприятия необходимой им электроэнергией.

"Подобное оборудование позволяет значительно улучшить качество и надежность электроснабжения, а в случае каких-то инцидентов, непредвиденных ситуаций, позволяет очень оперативно его возобновить", — отметил директор АО "Самарагорэнергосбыт" Ильнар Сулейманов.

Энергопоезд — это дополнительная гарантия энергобезопасности и новый инструмент в арсенале региона. Профильное министерство совместно с ГУ МЧС России по Самарской области в кратчайшие сроки разработают программу его применения и нормативные документы, регламентирующие его нахождение на постоянном дежурстве.

В проекте по передаче в дар правительству Самарской области энергопоезда участвовали:

АО "Самарская сетевая компания";

ПАО "Самараэнерго",

ООО "Средневолжская газовая компания",

АО "Самарагорэнергосбыт",

ООО "Самарская электросетевая компания".

Фото: предоставлено АО "Самарская сетевая компания"