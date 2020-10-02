Рады представить Вашему вниманию двадцать второй выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

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Выпуск №22:

Экономические санкции: издержки и выгоды конфронтации

Нуреев Р.М., Бусыгин Е.Г., журнал «Terra Economicus», 2017.

Аннотация: основная цель работы анализ издержек стран-мишеней от введения санкций со стороны стран экспортеров санкций. В статье дается классификация санкций в зависимости от целей применения: санкции, связанные со сменой режима; санкции, связанные с вмешательством в военные операции; санкции, связанные с ослаблением военного потенциала; санкции, связанные с другими крупными изменениями в политике. Лидером по проведению санкционной политики независимо от целей в период с 1910 по 2000 г. являлись США. Чаще других среди стран, против которых были направлены санкции, встречается СССР. Именно развитые страны, такие как США, Великобритания, Япония, являлись инициаторами введения санкций, тогда как развивающиеся были по большей части странами, против которых они вводились. В работе рассмотрена проблема эффективности введения санкций на примере ЮАР, Ирака и Гаити; представлен анализ издержек, связанных с проведением санкционной политики против таких стран как Кот-д'Ивуар, Ирак, Иран, Ангола, Либерия, Зимбабве. Экономическая конъюнктура в стране, против которой направлены санкции, зависит в большей степени от принятых мер странами-экспортерами, нежели от того, какое количество раз санкции применялись против той или иной страны. Торговое эмбарго наносит наибольший урон экономике страны-мишени, что проявляется в снижении ВВП или замедлении темпов его роста, сокращении объемов экспортно-импортных операций и инвестиций.

Статья доступна по ссылке.

Региональные аспекты международной трудовой миграции

Занданова О.Ф., журнал «Baikal Research Journal», 2015.

Аннотация: статья посвящена актуальным проблемам международной трудовой миграции. Как показывает мировая практика, прямое квотирование импорта рабочей силы широко используется во многих государствах. В регионах России процедура квотирования применительно к иностранной рабочей силе из дальнего зарубежья проводится с 2003 г. Формирование трудовых ресурсов в любом регионе России регулируется федеральным законодательством, но предложения по потребности в привлечении иностранной рабочей силы на территорию отдельного субъекта могут поддаваться корректировке на региональном уровне с соответствующим обоснованием. Введением такого порядка была предпринята попытка ограничить численность въезжающих в Россию иностранных мигрантов емкостью локальных рынков труда принимающих регионов. На основе проведенного анализа внешней трудовой миграции на региональном уровне выявлена необходимость совершенствования системы квотирования иностранной рабочей силы в Российской Федерации.

Статья доступна по ссылке.

Экономическое развитие России во второй половине XIX - начале XX века

Муравьева Л.А., журнал «Международный бухгалтерский учет», 2017.

Аннотация: в статье рассматривается экономическое развитие России во второй половине XIX начале XX века. В этот период капитализм сформировался как самостоятельная формация. Усиление позиций тяжелой индустрии, широкое использование труда наемных работников, концентрация производства и капитала, акционирование привели к монополистической стадии развития капитализма. Цели. Показать специфику и особенности капиталистического развития России и усиление ее индустриальной мощи. Бедная капиталами страна прибегала к иностранным инвестициям и займам, получаемым под российский хлебный экспорт. Появились новые промышленные регионы на юге страны. Специфика монополистического периода развития состояла в сохранении пережитков феодализма и этатизме. Методология. В данной работе на основе проблемно-хронологического и статистического методов рассматриваются достижения, успехи и просчеты развития капиталистических отношений Российской империи в различных отраслях народного хозяйства. Результаты. Решающими предпосылками российской модернизации на рубеже XIX-XX вв. были строительство железных дорог, денежная реформа С.Ю. Витте по введению золотого рубля, создавшая благоприятный инвестиционный климат, обеспечившая приток иностранного капитала в Россию, и проникновение капиталистических отношений в деревню. Выводы. Главной формой модернизации России стала индустриализация, проводившаяся за счет деревни. В начале ХХ в. экономический кризис ускорил монополизацию ряда отраслей. В России окончательно сложились синдикаты, тресты и концерны. В начале ХХ в. Россия имела самые высокие темпы роста производства по сравнению с развитыми европейскими странами. Однако по размеру душевого дохода Россия заметно отставала от передовых стран. При этом сохранялось отсталое сельское хозяйство. Поступательное развитие России прервала Первая мировая война. Полученные выводы находят применение в лекциях и семинарах базовых курсов «Экономическая история» и «История России».

Статья доступна по ссылке.

Статьи по теме «Мониторинг трудовых ресурсов: Южная Корея, Франция, Германия, Великобритания»

Бердникова Л.Ф., Зверинцева А.С. Трудовые ресурсы: понятие и основные задачи анализа // Карельский научный журнал. 2016. № 4 (17). С. 50-52. Статья доступна по ссылке. Гурнович Т.Г., Зайцева И.В., Торопцев Е.Л. Анализ и оценка параметрической устойчивости регионального рынка трудa // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2009. № 1 (71). С. 100-106. Статья доступна по ссылке. Дульзон С.В. Зарубежный опыт прогнозирования формирования и использования трудовых ресурсов // Известия Оренбургского государственного университета. 2012. № 36-1. С. 153-156. Статья доступна по ссылке. Зайцева И.В. Балансовые модели как основа экономико-математических методов исследования трудовых ресурсов // Наука. Инновации. Технологии. 2012. № 2. С. 38-43. Статья доступна по ссылке. Курятков В.А., Конюшевская К.О. Прогнозирование рынка труда региона методами системной динамики // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2012. № 9. C. 94-100. Статья доступна по ссылке.

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