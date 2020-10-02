⁠Тверской филиал «Россети Центр» с начала текущего года провел работы по обслуживанию, замене и установке свыше 4,8 тыс. светоточек в 19 муниципальных образованиях Тверской области. Порядка 75 договоров по техническому обслуживанию уличного освещения Тверьэнерго заключило с муниципалитетами региона. В их числе - Администрация Осташковского городского округа, отдел ЖКХ и благоустройства территории Весьегонского городского округа, Администрация Максатихинского района Тверской области, Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Администрации города Твери.

Так, в рамках договора на техническое обслуживание уличного освещения города Осташков энергетики произвели замену и ремонт 25 светильников ЖКУ и 50 ламп.

В поселке Максатиха специалисты Тверьэнерго выполнили техническое обслуживание сетей наружного освещения на таких улицах как Октябрьская, Железнодорожная, Береговая, Вокзальная, Площадь Свободы, в Солнечном и Южном микрорайонах.

Работники предприятия осветили улицы населенных пунктов в 36 деревнях Калининского, Калязинского, Лесного, Рамешковского, Бежецкого, Нелидовского, Торжокского и Ржевского районов. Для этого был произведен подвес порядка 30 км провода, выполнена замена 12 опор линий электропередачи и 367 светодиодных светильников общей мощностью 38 кВт. Регулировка светового потока в системах освещения осуществляется с помощью настраиваемого таймера.

Также специалисты Тверьэнерго планируют произвести модернизацию уличного освещения по ул. Школьная в селе Каблуково Каблуковского сельского поселения Тверской области, где установят 27 светодиодных светильников, 9 опор линий электропередачи и 0,9 км провода.

До конца года Тверьэнерго планирует дополнительно взять на обслуживание более 500 светоточек в Калининском, Бежецком, Кашинском, Калязинском, Кимрском, Конаковском и Торжокском районах.

«Работа по модернизации и ремонту систем уличного освещения, направленная на повышение комфорта и безопасности жителей Тверской области, будет продолжена. Тверьэнерго также готово оказывать услуги по обслуживанию уличного освещения посредством заключения соответствующих договоров с муниципалитетами, - отмечает первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Максим Лобков. - Работы проводятся квалифицированными специалистами филиала с соблюдением требуемых сроков и применением современных технических средств. За счёт использования энергоэффективных источников света - современных энергосберегающих ламп - органы местного самоуправления смогут сократить затраты на оплату электроэнергии, потребляемой системами уличного освещения».