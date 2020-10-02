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Fitch подтвердило рейтинги "Россети ФСК ЕЭС" на уровне "ВВВ" со "стабильным" прогнозом

Fitch подтвердило рейтинги Россети ФСК ЕЭС на уровне ВВВ со стабильным прогнозом

2 октября 2020, 09:55
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») на уровне «BBB», прогноз – «стабильный». Рейтинг компании находится на одной ступени с суверенным рейтингом Российской Федерации.

В числе основных критериев для подтверждения рейтинга названы умеренно диверсифицированная и стабильная клиентская база, надежные кредитные показатели компании и высокая вероятность оказания поддержки со стороны государства, в случае необходимости.

Подробнее об актуальных рейтингах компании: https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/rankings/ 

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Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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