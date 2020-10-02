Итоги очного Совета директоров РусГидро

30 сентября 2020 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в форме совместного присутствия.

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Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана ПАО «РусГидро» за 1 полугодие 2020 года, включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов (ПКМ).

По итогам 1 полугодия фактическая выработка электрической энергии ПАО «РусГидро» составила 117,2% от плана – 51,4 млрд кВт·ч. Значительный рост выработки обусловлен работой ГЭС в условиях повышенного притока воды в основные водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада, Сибири и Дальнего Востока. По итогам 1 полугодия чистая прибыль ПАО «РусГидро» по российским стандартам финансовой отчетности составила 29,9 млрд рублей, что на 41% выше аналогичных показателей прошлого года. Показатель EBITDA увеличился на 26% до 49,5 млрд рублей.

Объем финансирования инвестиционной программы ПАО «РусГидро» составил 11,7 млрд рублей, в том числе 7,7 млрд рублей – мероприятий технического перевооружения и реконструкции. Объем финансирования инвестиционных программ подконтрольных обществ - заказчиков строительства ПАО «РусГидро» составил 6,6 млрд рублей. В 1 полугодии 2020 года Общество ввело в эксплуатацию 10 МВт электрической мощности за счет переаттестации оборудования в результате реализации ПКМ и Верхнебалкарскую малую ГЭС мощностью 10 МВт.

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Совет директоров заслушал комплексный доклад менеджмента о состоянии корпоративного управления в Обществе. Совет директоров рассмотрел результаты оценки практики корпоративного управления Общества, проведенной службой внутреннего аудита, результаты внешней независимой оценки и самооценки деятельности Совета директоров, а также основные направления дальнейшего совершенствования корпоративного управления и работы Совета директоров.

В марте 2020 года Банк России высоко оценил проведенную РусГидро работу по внедрению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Как было отмечено банком, анализ годового отчета ПАО «РусГидро» показал, что уровень внедрения рекомендаций кодекса существенно вырос по сравнению с прошлым годом.

В сентябре 2020 года ведущий российский исследовательский центр по вопросам корпоративного управления «Российский институт директоров» подтвердил рейтинг ПАО «РусГидро» «Передовая практика корпоративного управления». Таким образом, Общество наряду с такими компаниями как ПАО «Сбербанк», АК «Алроса» (ПАО) и ПАО АФК «Система» подтвердило статус одного из национальных лидеров в сфере корпоративного управления.

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Совет директоров принял к сведению информацию о статусе реализации приоритетных проектов на Дальнем Востоке.

В сентябре РусГидро ввело в работу ТЭЦ в г. Советская Гавань, тем самым завершив строительство четырех объектов электроэнергетики в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 22.11.2012 (2 очередь Благовещенской ТЭЦ, 1 очередь Якутской ГРЭС-2, Сахалинская ГРЭС-2 и ТЭЦ в г. Советская Гавань).

РусГидро завершило проектирование и технико-ценовой аудит первого этапа строительства двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек - Билибино. Начата практическая реализация проекта: материалы, необходимые для начала строительства линии, морскими судами отправляются на стройплощадку в Певек, в этом году начнутся строительно-монтажные работы.