Российская компания IMPRINTA представила персональный 3D-принтер Hercules G2 собственной разработки, способный печатать изделия с использованием материалов высокой температуры плавления. Управлять устройством можно с удаленного компьютера, подключенного к интернету. Возможность заказать новую модель есть уже сейчас, старт продаж в России запланирован на вторую половину октября. IMPRINTA — стартап наноцентров «СИГМА.Новосибирск» и «СИГМА.Томск» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО.

Новая модель принтера создана при участии инжиниринговой компании TEN.Engineering Группы «ТехноСпарк». Серийное производство будет организовано на базе TEN Fab, специализирующейся на производстве высокотехнологичных продуктов.

«Идеальный 3D-принтер должен быстро и качественно печатать, быть надежным, работать в режиме 24х7 с большим количеством материалов, быть удобным и простым в использовании. И наконец, это должна быть современная техника с широким набором функций, и с которой приятно работать. И мы такой идеальный принтер сделали. Это Hercules G2 — персональный принтер с суперпрофессиональными возможностями. Он не имеет ничего общего с предыдущим поколением, это совершенно новое слово в истории компании», — заявил на онлайн-презентации основатель IMPRINTA Артем Соломников.

Одно из ключевых отличий Hercules G2 от моделей одноименной линейки заключается в возможности печати не только пластиком, но и материалами PEEK, PEKK и Ultem, изделия из которых могут заменять металлические детали. Их использование расширяет список производств, которым стала доступна технология 3D-печати. В частности, ею смогут воспользоваться предприятия для изготовления функциональных деталей, заменяющих изношенные узлы или необходимых для усовершенствования оборудования, а также для разработки и создания новых узлов и механизмов.

Разработчики оснастили принтер уникальным программным обеспечением Diaprint для создания кода печати и возможности удаленного управления. Система позволяет пользователю управлять принтером как со стационарного компьютера, так и с любого устройства, подключенного к интернету, через интернет-браузер. Для удобства управления на принтере установлен дисплей диагональю 7 дюймов с собственным программным обеспечением Hercules Host.

Производительность новой модели в сравнении с предыдущими увеличена почти вдвое — до 100 см3 в час. Это стало возможным за счет использования профессиональных комплектующих, среди которых: двигатель Nema 23 для XY, армированный ремень, 16мм направляющие по оси Z и 12мм рельсовые направляющие по осям X и Y. Рабочая температура принтера — до 410°С. Принтер имеет мощный обдув рабочей зоны, а также множество дополнительных датчиков контроля печати: контроля наличия и подачи материала, контроля деформации печати.

Новая модель поступит в продажу на территории России во второй половине октября 2020 года. Она дополнит линейку персональных 3D-принтеров компании, в которой сегодня есть модели Hercules с рабочей зоной 200*200*200 мм, Hercules Strong — 300*300*400 мм и Hercules Strong Duo с полем 300*300*400 мм и возможностью печати двумя материалами одновременно.

Компания IMPRINTA производит линейку 3D-принтеров Hercules с 2014 года, они регулярно обновляются и оснащаются новыми необходимыми функциями. Для своих пользователей компания оказывает полную техническую и информационную поддержку: испытывает новые материалы, помогает и консультирует по вопросам печати, снимает обучающие ролики.

3D-принтеры Hercules поставляются на промышленные предприятия, в медицинские и образовательные учреждения. В частности, они используются на машиностроительном заводе «Тонар», позволив вдвое сократить время на изготовление прототипов. Производитель трубопроводной арматуры ЗАО «Энергия» на модели Hercules Strong печатает мастер-модели. Проектировщик и производитель аудиокомпонентов класса High-End OPERLY изготавливает на 3D-принтере собственные конечные изделия, в том числе уникальные инновационные решения. На опытном химическом производстве компании «ИнХимСинтез» делают сменные фильтры и колбы-приемники, формы для литья прокладок, переходники, патрубки и прочие изделия для замены оригинальных износившихся элементов.