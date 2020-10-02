Результатом партнёрства двух ведущих игроков российского рынка станет создание комплексных цифровых продуктов, полученных на основе программно-аппаратных решений «Лаборатории Касперского» и инфраструктурных решений Госкорпорации «Росатом».

На основе сервисов и решений «Лаборатории Касперского» облачная платформа ЦОД «Калининский» получила возможность дополнить продуктовый портфель в сфере информационной безопасности сервисами по защите от DDOS-атак, фильтрации трафика, защите от целенаправленных атак и т.д.

Соглашение о сотрудничестве подписали Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского» и Сергей Мигалин, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам Концерна «Росэнергоатом». Церемония прошла на территории ЦОД «Калининский» в г. Удомля, Тверской области.

«Концерн – уникальная компания, владеющая одновременно и объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ), и быстро развивающимся продуктовым бизнесом в направлении ЦОД и облачных решений, поэтому вопрос защиты информации для нас всегда был первостепенным. Наш опыт в этом направлении позволит выстроить долгосрочное и плодотворное сотрудничество. Основная цель партнёрства – совместная реализация проектов по разработке и внедрению решений в области ИТ и информационной безопасности, повышающих ценность наших инфраструктурных продуктов для клиентов, разработка новых подходов по защите объектов КИИ РФ, а также наших зарубежных партнеров», - отметил Сергей Мигалин.