Журнал RusCable Insider #191
красители Compoly, впечатления от Wire China, кабельные мошенники и "Кабельный бизнес - 2020"
2 октября 2020, 15:00
Рубрика: Компании
Метки: Legrand, ВЕБИНАРЫ, ОНЛАЙН
Отрасль: Электротехника
Компания Legrand продолжает серию обучающих мероприятий для пользователей и партнеров. В период с 5 по 8 октября пройдут три полезных вебинара на тему решений для умного дома, энергетическому менеджменту и возможностям применения зарядных устройств.
5 октября в 10.00 компания приглашает на вебинар «Зачем нужны умные розетки и выключатели? Умные устройства Legrand». Представитель учебного центра Legrand расскажет о том, зачем нужен умный дом, его возможностях и перспективах развития.
6 октября в 12.00 пройдет обучение на тему «Умные щиты и щитки: модульная система энергетического менеджмента CX3EMS». В его рамках эксперты Legrand расскажут о принципах работы системы диспетчеризации CX3EMS, предназначенной для мониторинга и управления энергопотреблением внутри зданий и гарантирующей надежную и бесперебойную работу электроустановок.
Завершится серия в четверг, 8 октября, вебинаром «Зарядные устройства Legrand» с презентацией решений и возможностей их применения.
Компания Legrand приглашает всех заинтересованных присоединиться к обучению. Участие в вебинарах бесплатно, а количество мест не ограничено. Зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылкам ниже:
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