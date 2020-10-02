Компания Legrand продолжает серию обучающих мероприятий для пользователей и партнеров. В период с 5 по 8 октября пройдут три полезных вебинара на тему решений для умного дома, энергетическому менеджменту и возможностям применения зарядных устройств.

5 октября в 10.00 компания приглашает на вебинар «Зачем нужны умные розетки и выключатели? Умные устройства Legrand». Представитель учебного центра Legrand расскажет о том, зачем нужен умный дом, его возможностях и перспективах развития.

6 октября в 12.00 пройдет обучение на тему «Умные щиты и щитки: модульная система энергетического менеджмента CX3EMS». В его рамках эксперты Legrand расскажут о принципах работы системы диспетчеризации CX3EMS, предназначенной для мониторинга и управления энергопотреблением внутри зданий и гарантирующей надежную и бесперебойную работу электроустановок.

Завершится серия в четверг, 8 октября, вебинаром «Зарядные устройства Legrand» с презентацией решений и возможностей их применения.

Компания Legrand приглашает всех заинтересованных присоединиться к обучению. Участие в вебинарах бесплатно, а количество мест не ограничено. Зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылкам ниже: