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Legrand проведет серию полезных вебинаров для пользователей и партнеров

Legrand проведет серию полезных вебинаров для пользователей и партнеров

2 октября 2020, 15:00
Рубрика: Компании
Метки: Legrand, ВЕБИНАРЫ, ОНЛАЙН
Отрасль: Электротехника 

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Компания Legrand продолжает серию обучающих мероприятий для пользователей и партнеров. В период с 5 по 8 октября пройдут три полезных вебинара на тему решений для умного дома, энергетическому менеджменту и возможностям применения зарядных устройств.

5 октября в 10.00 компания приглашает на вебинар «Зачем нужны умные розетки и выключатели? Умные устройства Legrand». Представитель учебного центра Legrand расскажет о том, зачем нужен умный дом, его возможностях и перспективах развития.

6 октября в 12.00 пройдет обучение на тему «Умные щиты и щитки: модульная система энергетического менеджмента CX3EMS». В его рамках эксперты Legrand расскажут о принципах работы системы диспетчеризации CX3EMS, предназначенной для мониторинга и управления энергопотреблением внутри зданий и гарантирующей надежную и бесперебойную работу электроустановок.

Завершится серия в четверг, 8 октября, вебинаром «Зарядные устройства Legrand» с презентацией решений и возможностей их применения.

Компания Legrand приглашает всех заинтересованных присоединиться к обучению. Участие в вебинарах бесплатно, а количество мест не ограничено. Зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылкам ниже:

  • 5 октября, 10.00 по московскому времени: «Зачем нужны умные розетки и выключатели? Умные устройства Legrand» - https://events.webinar.ru/Legrand/6280645
  • 6 октября, 12.00 по московскому времени: «Умные щиты и щитки: модульная система энергетического менеджмента CX3EMS» - https://events.webinar.ru/Legrand/6280701
  • 8 октября, 10.00 по московскому времени: «Зарядные устройства Legrand» - https://events.webinar.ru/Legrand/6280735

 

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