На 48-й сессии Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (Conseil International des Grands Réseaux Électriques, CIGRE), прошедшей в связи с пандемией COVID-19 в онлайн-формате, специалисты Системного оператора сделали доклады по актуальным вопросам управления энергосистемами.

Заместитель главного диспетчера по режимам АО «СО ЕЭС» Владимир Дьячков представил доклад «Системы мониторинга запаса устойчивости (СМЗУ) как средства повышения пропускной способности электрической сети». Участие в подготовке доклада также принимали начальник Службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики Евгений Сацук, ведущий специалист Отдела устойчивости и противоаварийной автоматики Службы электрических режимов Игорь Окшин и заместитель генерального директора – директор департамента противоаварийной автоматики, систем управления и релейной защиты АО «НТЦ ЕЭС» Андрей Лисицын. В ходе выступления были рассмотрены основные задачи, функции, способы реализации и перспективы развития технологии СМЗУ. Особое внимание было уделено практическому опыту использования СМЗУ как при оперативном управлении, так и при планировании электроэнергетических режимов энергосистем.

Начальник отдела мониторинга переходных режимов Службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики АО «СО ЕЭС» Дмитрий Дубинин представил два доклада, посвященные результатам и перспективам использования технологии синхронизированных векторных измерений (СВИ) в энергетике. Оба доклада подготовлены в соавторстве с заместителем директора по управлению режимами ЕЭС, кандидатом технических наук, руководителем подкомитета В5 «Релейная защита и автоматика» Российского национального комитента (РНК) СИГРЭ Андреем Жуковым.

В частности, в докладе «Опыт организации коммуникационных сетей передачи данных СВИ в системы защиты, автоматики и управления» представлены результаты исследований Системного оператора по созданию комплексных технических решений, связанных с оптимизацией архитектуры коммуникационных сетей, совершенствованием технологий передачи информации, организацией автоматического мониторинга жизненного цикла систем мониторинга, защиты, режимного и противоаварийного автоматического управления, функционирующих на информационной платформе СВИ. Участие в подготовке доклада принимал главный специалист отдела эксплуатации противоаварийной автоматики Службы релейной защиты и автоматики Антон Расщепляев.

Доклад «Перспективы применения технологии СВИ для развития систем мониторинга и управления энергосистем будущего», подготовленный вместе с Владимиром Дьячковым и Евгением Сацуком, познакомил слушателей с подходами российских специалистов при решении вопросов применения технологии СВИ в качестве информационной платформы систем мониторинга и управления энергосистем будущего, а также с требованиями, предъявляемыми к системам мониторинга и управления на базе данных СВИ в условиях цифровой трансформации электроэнергетики.

Ведущий эксперт Отдела внедрения технологий и торговых процедур Службы развития рынков Глеб Лабутин выступил с докладом «Рыночные инструменты управления парком тепловой генерации». Соавторами доклада стали директор по энергетическим рынкам АО «СО ЕЭС» Андрей Катаев и заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий. Докладчик представил структуру генерирующих мощностей в РФ, а также проанализировал данные о действующих рыночных механизмах, стимулирующих вывод из эксплуатации неэффективной генерации и обеспечивающих поддержание балансовой надежности энергосистемы. Особое внимание докладчика было уделено основным аспектам комплексной программы обновления тепловой генерации в ЕЭС России, стартовавшей в 2019 году. Программа предусматривает постепенную глубокую модернизацию более 40 ГВт устаревших и выработавших свой парковый ресурс генерирующих мощностей. Решения, позволившие привлечь инвестиции в модернизацию, включали в себя корректировку параметров рынка мощности и внедрение механизма конкурсного отбора проектов модернизации на основе расчетной себестоимости производства электроэнергии на протяжении жизненного цикла электростанции (LCOE).

Также в рамках Сессии был заслушан доклад начальника отдела ООО «Энергосервис» Андрея Родионова, который познакомил собравшихся с особенностями применения современных информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности функционирования энергосистем. В подготовке доклада принимал участие начальник Отдела мониторинга переходных режимов Службы внедрения противоаварийной и режимной автоматики Дмитрий Дубинин, а также сотрудники Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. В ходе выступления были проанализированы основные цифровые решения, использование которых позволяет улучшить наблюдаемость энергосистемы, в частности, помогает повысить качество, разнообразие и объем измеряемых данных, обеспечивать их быструю передачу и обработку в режиме online. Вниманию слушателей также были предложены результаты исследований и полученного опыта в сфере внедрения технологий обработки больших объемов данных СВИ с использованием облачной платформы и параллельных вычислений.

Регулярное участие в работе Сессий CIGRE в Системном операторе рассматривается как эффективный инструмент выстраивания конструктивного диалога с международным сообществом по актуальным вопросам развития энергетики, интенсификации обмена опытом, ознакомления с новейшими достижениями и глобальными тенденциями в сфере технологий управления энергосистемами.

В этом году Сессия CIGRE проводилась 24 августа – 3 сентября и в связи с пандемией коронавируса впервые в своей истории проходила в электронном-формате. Мероприятие собрало более двух с половиной тысяч делегатов из 65 стран. При помощи цифровых технологий организаторам удалось воспроизвести традиционную для сессий CIGRE атмосферу научно-технического сотрудничества: доклады и обсуждения совершались в онлайн-режиме, докладчики получали обычную для таких мероприятий непосредственную обратную связь и вопросы.

Информация о СИГРЭ

Сессия GIGRE является центральным событием в деятельности этой крупнейшей международной организации научно-технического обмена в электроэнергетике. Основной задачей сессии CIGRE является обмен техническими знаниями и информацией между инженерным персоналом, учеными и техническими специалистами всех стран в области генерации и передачи электроэнергии на высоком напряжении.

В состав CIGRE входят представители 90 стран мира. Российские энергетики участвуют в работе CIGRE с 1923 года, в 1957 образован Советский Национальный Комитет СИГРЭ, который впоследствии стал Российским Национальным Комитетом (www.cigre.ru).

Системный оператор является коллективным членом CIGRE со времени своего основания в 2002 году и выступает базовой организацией функционирующих в рамках РНК СИГРЭ исследовательских подкомитетов В5 «Релейная защита и автоматика»; С1 «Планирование развития энергосистем и экономика»; С2 «Функционирование и управление энергосистем»; С5 «Рынки электроэнергии и регулирование».

Активная работа в исследовательских комитетах CIGRE помогает компании эффективно участвовать в разработке международной стратегии развития энергетики, получать «из первых рук» новейшую информацию о существующих тенденциях и путях развития электроэнергетики, своевременно учитывать накопленный мировой опыт в своей работе. В рейтинге наиболее активных коллективных членов РНК СИГРЭ, составленном по итогам мониторинга активности деятельности коллективных и индивидуальных членов организации, а также национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ за период с 1 сентября 2016 по 1 сентября 2018 года, АО «СО ЕЭС» заняло второе место — лидирующее среди компаний электроэнергетики.