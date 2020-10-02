Первое на Урале производство продукции из древесных отходов по новой технологии переработки будет создано на территории опережающего развития (ТОР) "Лесной" в Свердловской области. Инвестиции в проект составят 348 млн рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.

"Инвестиционный проект предполагает строительство цеха по переработке древесины лиственных и хвойных пород в высококачественное древесное волокно для производства бумаги и картона по экструзивной технологии, отличающейся высокой рентабельностью и экологической безопасностью <…> В создание нового производства будет вложено порядка 348 млн рублей, планируется создание 27 новых рабочих", - приводят в департаменте слова генерального директора Агентства по привлечению инвестиций региона Александра Породнова.

Он также добавил, что запуск производства будет способствовать реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Экология".

По словам генерального директора группы компаний "Кастом", в которую входит "Гринвуд", Аллы Жуковой, приведенным в сообщении, на территории Российской Федерации строятся два подобных завода, на территории Уральского федерального округа такое производство будет первым. "Передовая технология переработки "бросового" леса и его отходов позволит наладить экспорт во многие страны мира как самого древесного волокна, так и продукции из него - крафт-бумагу и бумажные пакеты, востребованные экологически-ориентированными обществами", - сказала она.

О ТОР "Лесной"

Город Лесной - один из закрытых городов (ЗАТО) Росатома, здесь расположен один из крупнейших в мире производителей изотопов - комбинат "Электрохимприбор". Город получил статус ТОР в 2019 году. Инвестиции потенциальных резидентов оцениваются в 4 млрд рублей, а количество новых рабочих мест - более тысячи. Соглашение по созданию нового деревоперерабатывающего производства на Урале подписали Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области и компания "Гринвуд".

Активная работа по созданию ТОР в городах атомной промышленности ведется госкорпорацией "Росатом" совместно с субъектами РФ и муниципальными образованиями с 2014 года. Создание таких территорий было начато по поручению президента РФ. Статус ТОР создает условия для появления новых предприятий и рабочих мест, а также для притока инвестиций.