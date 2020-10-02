Совет директоров продлил полномочия Председателя Правления – Генерального директора РусГидро Николая Шульгинова, который возглавляет компанию с сентября 2015 года. По договоренности продолжительность контракта в два года определена сроком, который необходим Николаю Шульгинову для принятия новой стратегии развития РусГидро до 2025 года с перспективой до 2035 года, запуском реализации проектов строительства и модернизации четырех ТЭЦ на Дальнем Востоке и завершения формирования программы развития и модернизации электросетевого комплекса ДФО.

За пять лет РусГидро ввело в работу новые энергообъекты общей электрической мощностью около 1,7 ГВт, около 1 500 Гкал/ч тепловой мощности и более 5 500 км электрических сетей. Прирост мощности на модернизируемых ГЭС достиг 307,5 МВт.

Завершено строительство четырех приоритетных проектов тепловой генерации на Дальнем Востоке: второй очереди Благовещенской ТЭЦ, первой очереди Якутской ГРЭС-2, Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в г. Советская Гавань.

Введены в работу Зеленчукская ГЭС-ГАЭС и малая ГЭС «Большой Зеленчук» в Карачаево-Черкесии, Зарагижская малая ГЭС в Кабардино-Балкарии, ГТУ-ТЭЦ Восточная во Владивостоке, Нижне-Бурейская ГЭС в Амурской области, реализован первый этап газификации Анадырской ТЭЦ, завершено строительство ВЭС в якутском поселке Тикси, введены третий гидроагрегат Усть-Среднеканской ГЭС в Магаданской области и Зарамагская ГЭС-1 в Северной Осетии.

В 2020 году введена в эксплуатацию Верхнебалкарская МГЭС (10 МВт) − первая в России малая ГЭС по ДПМ ВИЭ. В текущем году буддут введены Усть-Джегутинская МГЭС (5,6 МВт) и Барсучковская МГЭС (5,25 МВт), в 2021 и 2022 гг. – Красногорские МГЭС-1 и МГЭС-2 (по 24,9 МВт).

Существенные изменения произошли в дивидендной политике, компания стабильно направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО. С 2019 года РусГидро закрепило нижнюю планку выплат акционерам – не ниже средних дивидендов за последние три года. Всего за 2015-2019 гг. акционерам компании выплачено 77,7 млрд рублей, из них более 47 млрд рублей направлено в бюджет РФ.

С 2015 года налоговые платежи РусГидро в бюджеты разных уровней выросли с 49 млрд рублей до 82 млрд рублей в 2019 году. По плану объем налоговых отчислений в 2020 году − более 93 млрд руб.

Агентства S&P, Moody’s, Fitch повысили международные кредитные рейтинги РусГидро до инвестиционного уровня со стабильным прогнозом, рейтинг кредитоспособности по национальной шкале установлен АКРА на высшем уровне надежности.

Завершен ряд стратегических сделок. В марте 2020 года – по продаже 100% акций ЗАО «МЭК», на балансе которого находится Севано-Разданский каскад ГЭС в Армении. Сделка позволила вернуть первоначальные инвестиции и уменьшить уровень финансового долга Группы на 55,7 млн долларов США, исключив для РусГидро страновые и валютные риски. В июне 2020 года – по обмену активами между Группой РусГидро и Группой СУЭК. В результате долговая нагрузка ДГК снизилась более чем на 50%. Доля ПАО «РусГидро» в ДЭК и, как следствие, в Дальневосточной распределительной сетевой компании, возросла до 94,15%.

Проделана большая работа по управлению издержками. С 2016 года Группа РусГидро реализовала почти 700 непрофильных активов на сумму более 34 млрд рублей. Ежегодные затраты на их содержание сократились более чем на четверть миллиарда рублей. Для оптимизации управления дальневосточной энергетикой в апреле 2017 года была проведена интеграция исполнительных аппаратов АО «РАО ЭС Востока» и ПАО «РусГидро». Эффект от снижения затрат составил 816,2 млн рублей в год.

Экономический эффект от закупочных процедур с 2016 по 2019 год составил более 63 млрд рублей, только за 2019 год – 14,2 млрд рублей, что на 43% больше, чем в 2018 году.

За пять лет РусГидро стало одним из признанных лидеров по уровню корпоративного управления среди российских компаний. Были внедрены лучшие практики: электронное голосование на собраниях акционеров, акционерам предоставлено право требовать созыва заседаний Совета директоров, повышено качество раскрытия информации, внедрена практика подготовки интегрированного годового отчета.

По итогам 2019 года РусГидро – единственная компания российской электроэнергетики, которая признана одним из лучших работодателей мира, рейтинг подготовлен Forbes совместно с компанией Statista.