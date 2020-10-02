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Учебный корпус Волгоградского университета отремонтируют

Учебный корпус Волгоградского университета отремонтируют

2 октября 2020, 16:55
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Ростовский филиал Главгосэкспертизы России проверил достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта учебного корпуса Волгоградского государственного медицинского университета. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Волгоградский государственный медицинский университет, основанный в 1935 году как Сталинградский медицинский институт, сегодня занимает пятое место среди медицинских вузов России. В его составе действуют восемь факультетов, медицинский колледж и филиал — Пятигорский медико-фармацевтический институт.

Учебный корпус № 5, где пройдет капитальный ремонт, - это четырехэтажное здание с полезной площадью 4600,1 кв. м, построенное в 1956 году и расположенное в Ворошиловском районе Волгограда на улице КИМ, дом 20.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого проверил Ростовский филиал Главгосэкспертизы России, предусмотрена замена систем вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Будет произведен капитальный ремонт фасада, кровли и внутренних помещений учебного корпуса. На крыльце главного входа построят пандус для людей с ограниченными физическими возможностями, а также выполнят другие необходимые работы.

Проектную документацию подготовило ООО «Проект».

Источник фото: Яндекс-карты

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