Учебный корпус Волгоградского университета отремонтируют

Ростовский филиал Главгосэкспертизы России проверил достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта учебного корпуса Волгоградского государственного медицинского университета. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Волгоградский государственный медицинский университет, основанный в 1935 году как Сталинградский медицинский институт, сегодня занимает пятое место среди медицинских вузов России. В его составе действуют восемь факультетов, медицинский колледж и филиал — Пятигорский медико-фармацевтический институт.

Учебный корпус № 5, где пройдет капитальный ремонт, - это четырехэтажное здание с полезной площадью 4600,1 кв. м, построенное в 1956 году и расположенное в Ворошиловском районе Волгограда на улице КИМ, дом 20.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого проверил Ростовский филиал Главгосэкспертизы России, предусмотрена замена систем вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации. Будет произведен капитальный ремонт фасада, кровли и внутренних помещений учебного корпуса. На крыльце главного входа построят пандус для людей с ограниченными физическими возможностями, а также выполнят другие необходимые работы.

Проектную документацию подготовило ООО «Проект».

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