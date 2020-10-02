Опубликована программа деловой сессии
2 октября 2020, 17:33
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО, ОЭЗ ДУБНА
Отрасль: Строительство Электротехника
Резидент Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" ООО "Энкор" построит завод электротехнического оборудования для московского метро, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности Московской области.
"Компания ООО "Энкор", получила разрешение на строительство научно-производственного комплекса. Объем инвестиций в проект составляет порядка 975 миллионов рублей. Завершить строительство планируется в III квартале 2021 года", — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, общая площадь научно-производственного комплекса – составит более 17,8 тысяч квадратных метров, на предприятии будет производиться комплектные распределительные устройства для тяговых подстанций. Всего планируется создать 220 рабочих мест.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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