Резидент Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" ООО "Энкор" построит завод электротехнического оборудования для московского метро, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности Московской области.

"Компания ООО "Энкор", получила разрешение на строительство научно-производственного комплекса. Объем инвестиций в проект составляет порядка 975 миллионов рублей. Завершить строительство планируется в III квартале 2021 года", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, общая площадь научно-производственного комплекса – составит более 17,8 тысяч квадратных метров, на предприятии будет производиться комплектные распределительные устройства для тяговых подстанций. Всего планируется создать 220 рабочих мест.

© РИА Новости / Виталий Белоусов

