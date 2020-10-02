 
Инвестиции (проекты)

Завод электротехнического оборудования для метро построят в Подмосковье

Завод электротехнического оборудования для метро построят в Подмосковье

2 октября 2020, 17:33
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО, ОЭЗ ДУБНА
Отрасль: Строительство Электротехника 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
160

Резидент Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" ООО "Энкор" построит завод электротехнического оборудования для московского метро, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности Московской области.

"Компания ООО "Энкор", получила разрешение на строительство научно-производственного комплекса. Объем инвестиций в проект составляет порядка 975 миллионов рублей. Завершить строительство планируется в III квартале 2021 года", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, общая площадь научно-производственного комплекса – составит более 17,8 тысяч квадратных метров, на предприятии будет производиться комплектные распределительные устройства для тяговых подстанций. Всего планируется создать 220 рабочих мест.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РИА Новости

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Производство продукции из древесных отходов будет создано на Урале в ТОР
В Ленинградской области реконструируют участок Р-23
25 агломераций
Холдинг
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live 2.10.20
+