Специалисты Адыгейского филиала «Россети Кубань» смонтировали 1500 птицезащитныхустройств на воздушных линиях электропередачи 35-110 кВ, проходящих по территории восьми муниципалитетов Краснодарского края и Республики Адыгея.Установка приборов на ЛЭП позволит сохранить популяцию птиц и предотвратитьвозможные технологические нарушения в сети.

Установленное энергетиками оборудование соответствуют ГОСТ и стандартам компании «Россети». Специальные устройства, предназначенные для защиты пернатых от поражения электрическим током, монтируются на траверсе высоковольтной линии над изолятором. Комплект птицезащитного устройства (ПЗУ)состоит из диэлектрической конструкции, оберегающей птиц от контакта с токоведущими элементами ЛЭП, и крепежных элементов.

Наряду с важной экологической функцией устройства повышают надежностьэлектроснабжения потребителей. Птицы, используя в своей жизнедеятельности воздушные линии электропередачи, могут быть причиной повреждения и отключения ЛЭП, что приводит к перебоям в электроснабжении потребителей.

– В Адыгейских электросетях ежегодно реализуется ряд специализированных программ по повышению уровня экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов. Среди них важное место занимает оснащение воздушных линий электропередачи птицезащитными устройствами. Такими конструкциями, в первую очередь, оборудуются участки ЛЭП, которые проходят по ключевым орнитологическим территориям и их буферным зонам, – сообщил директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований Кубани и Адыгеи: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский и Красногвардейский районы и город Майкоп, а также Белореченский и Апшеронский районы Краснодарского края с общей численностью населения свыше 520 тыс. человек.