Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока принял участие в совещании, посвященном строительству нового пассажирского терминала и созданию объектов инфраструктуры для резидента ТОР «Камчатка» АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)». В мероприятии, прошедшем под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, также участвовали генеральный директор АО УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский и врио заместителя Председателя Правительства Камчатского края Тимофей Смирнов.

На совещании были рассмотрены вопросы и ход создания аэродромной инфраструктуры. Корпорация развития Дальнего Востока обеспечивает технологическое присоединение резидента ТОР к объектам электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей газоснабжения. В настоящее время строительно-монтажные работы по обеспечению объекта резидента холодным водоснабжением выполнены в полном объеме, продолжаются работы по подключению аэропорта к электрическим сетям. Экспертизу проходят проекты подключения к централизованной системе водоотведения, разрабатывается проект подведения сетей газоснабжения. Плановые сроки подключения нового терминала аэропорта к электроэнергии, водоотведению и газу синхронизированы со строительством самого объекта и намечены на 2022 год. При этом электроснабжение стройплощадки инвестпроекта по временной схеме планируется обеспечить до конца текущего года.

«На ТОР «Камчатка» мы создаем комплекс инфраструктурных объектов, обеспечиваем резидентов, в том числе и на перспективу, подключениями к необходимым для реализации инвестпроектов и ведения бизнеса ресурсам, строим и реконструируем дороги. Эта работа ведется в активном взаимодействии с Минвостокразвития России, правительством региона, ресурсоснабжающими организациями и строительными предприятиями. Особое внимание уделяется качеству и срокам проведения мероприятий, соблюдению экологических норм», - отметил генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин.

В ходе совещания также отмечено, что одним из необходимых мероприятий для введения в эксплуатацию аэровокзального комплекса является строительство подъездной автомобильной дороги синхронизированное со сроками капитального ремонта сопряженного участка федеральной автодороги А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на участке км 34» с одной стороны и периодом возведения аэровокзала – с другой. Проектная документация по строительству подъезда к проектируемому аэровокзалу находится на заключительном этапе государственной экспертизы.

Министр транспорта Камчатского края Владимир Каюмов рассказал Марату Хуснуллину на какой сейчас стадии находится строительство подъездной дороги к новому аэропорту.

«Общая протяжённость дороги с учётом всех транспортных развязок составляет свыше трех километров. Она будет четырехполосной. На ее строительство будет потрачено больше одного миллиарда рублей», - сказал Владимир Каюмов.

В реализацию проекта по строительству нового пассажирского терминала и объектов аэропортового комплекса международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока резидент ТОР «Камчатка» планирует вложить 12,6 млрд рублей. Проект нового аэропорта включает строительство пассажирского терминала внутренних и международных рейсов пропускной способностью 760 пассажиров в час, а также гостиничного комплекса на 120 номеров, делового центра и торговых площадок. Строительство планируют завершить до 2024 года.

«Считаю, что проект очень интересный, он уже глубоко и детально проработан. Все необходимые организационные решения примем в ближайшие дни и уже приступим в конце этого года, в начале следующего, к полноценному строительству аэропорта. Считаю, что аэропорт будет украшением Камчатского края», - заявил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

По количеству резидентов ТОР «Камчатка» является самой многочисленной из всех дальневосточных территорий опережающего развития. Крупные проекты реализуются в туристской, рыбоперерабатывающей и промышленной отраслях. По данным управляющей компании, в настоящее время инвестиционную деятельность ведут 108 резидентов ТОР с проектами на сумму 139,6 млрд рублей, их реализация позволит обеспечить рабочими местам более 9 700 человек.