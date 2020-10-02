Специалисты «Россети Юг» завершили ремонт оборудования на подстанции «Володаровка» - ключевой для Володарского района Астраханской области. Её мощность - более 32 МВт. Подстанция снабжает электроэнергией около 20 тысяч бытовых потребителей и свыше 100 социально значимых объектов, расположенных на территории района.

От надежной работы подстанции зависит электроснабжение жителей 36 населенных пунктов - это около 6 тыс. частных домовладений и 45 многоквартирных домов, социально значимые объекты, среди которых школы, интернаты, детские сады, больницы и фельдшерско-акушерские пункты. «Володаровка» обеспечивает электроэнергией около десятка предприятий по переработке рыбы, хлебозаводы и несколько тепличных хозяйств.

Специалисты астраханского филиала «Россети Юг» выполнили ремонт оборудования 35 кВ и выше, в том числе двух силовых трансформаторов, 16 разъединителей, более 20 выключателей различного класса напряжения и другого подстанционного оборудования, от работы которого зависит надежное функционирование всей подстанции.

Всего в Володарском районе Астраханской области с начала 2020 года «Россети Юг» отремонтировали 34 трансформаторных подстанции, почти 20 км воздушных линий электропередачи, заменили 90 опор, расчистили 12,2 га трасс воздушных линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности.