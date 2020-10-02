Группа «Интер РАО» представила Стратегию развития компании до 2025 года с перспективой до 2030 года, утвержденную Советом директоров 31 июля 2020 года. С новой Стратегии компания начинает новый этап развития, который позволит обеспечить эффективность управления энергоактивами и сохранить лидерские позиции в российской электроэнергетике.

Новая Стратегия компании предусматривает сохранение и дальнейшее развитие бизнес-модели диверсифицированного энергетического холдинга и сформирована с учетом актуальных глобальных тенденций внешней среды, которые могут оказать влияние на компанию.

«В условиях неопределенности внешней среды диверсификация бизнеса является ключевым фактором хеджирования рисков для Группы «Интер РАО». Целевой стратегической моделью бизнеса Группы «Интер РАО» предусматривается сохранение присутствия во всех звеньях цепочки создания стоимости – от проектирования и строительства энергетических объектов до сбыта электроэнергии и тепловой энергии конечным потребителям. Именно такой подход обеспечивает наиболее эффективное управление активами Группы», - отметил член правления – руководитель блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» Алексей Маслов.

Ключевым приоритетом Группы остается рост акционерной стоимости компании. Среди основных мероприятий, которые будут способствовать достижению данной цели, - реализация проектов модернизации тепловых электростанций (КОММод), участие в строительстве объектов в рамках комплексного развития территорий, включая изолированные энергорайоны, эффективное использование накопленного инвестиционного ресурса в рамках неорганического роста (M&A), развитие и расширение розничного бизнеса. Одним из важных приоритетов в диверсификации бизнеса Группа рассматривает развитие энергомашиностроения и выполнения государственной задачи по локализации производства энергооборудования.

В международной деятельности компания планирует сдержанную активность с фокусом на сохранение достигнутых позиций Группы «Интер РАО» на основных экспортных рынках электроэнергии.

В качестве новых перспективных направлений развития компания определяет для себя: цифровую трансформацию Группы и внедрение цифровых технологий во все ключевые бизнес-процессы холдинга, участие в развитии ВИЭ, большую вовлечённость в реализацию мероприятий в области устойчивого развития и социальной ответственности, а также улучшение положения в международных рейтингах ESG и снижение углеродных выбросов.