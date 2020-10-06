Электрозарядная станция ABB EVlunic установлена на главной площади Нефтекамска – рядом с городской администрацией. Установка станции – один из первых результатов работы по развитию электрозарядной инфраструктуры в четвертом по численности городе Башкортостана.

В начале этого года представитель АВВ вошёл в состав совещательной комиссии по развитию электротранспорта при председательстве Ратмира Мавлиева – главы администрации города Нефтекамск. По итогам совещания, в котором приняли участие представители городских ГИБДД и энергетических структур, монтажных организаций, вендоров электрооборудования, а также дилер известных электромобилей Nissan LEAF, было принято решение о развитии электрозарядной инфраструктуры в городе.

На сегодняшний день в Башкоторстане насчитывается порядка 50 электромобилей. Зарядная станция ABB EVlunic станет первой в Нефтекамске, что позволит значительно расширить сеть электрозаправок в регионе. Всего в Уфе установлено 2 медленных и 1 быстрая электрозарядная станция. Для установки первой зарядной станции была выбрана площадь рядом с администрацией города как самое оживлённое место в Нефтекамске. В будущем планируется разместить зарядные станции на территории торговых центров и гостиничных комплексов.

Линейка зарядных станций ABB серии EVlunic была представлена в России в 2019 году. Устройство имеет 52 модификации, охватывающие полный спектр потребностей электромобилистов. Мощность зарядной станции составляет от 4,6 до 22 кВт в зависимости от питающей линии. Таким образом, зарядка электромобиля занимает 3-4 часа. Зарядные станции EVlunic гарантируют безопасное использование электрооборудования благодаря встроенной системе защиты от токов утечки. Станции серии преимущественно используются в местах длительной стоянки электромобилей, например, на стоянках жилых комплексов.

В ходе реализации проекта по установке зарядной станции в Нефтекамске специалисты ABB выполнили проектирование объекта совместно с Проектным офисом «Главпроект». Предварительно сотрудники «Главпроекта» прошли обучение, в ходе которого развили навыки работы с электрозаправочными станциями.

Александр Прудников, руководитель бизнеса «Электрооборудование», подчёркивает, что тенденция развития электромобильности – мировая:

«Если мы обратим внимание на интенсивность производства электрокаров в мире, то удивимся: всего 10 лет назад электромобили выпускали всего несколько концернов. Сегодня практически каждый гигант автопрома имеет в своём портфолио электрические транспортные средства, ежегодно расширяя линейки и представляя новые концепты. Разумеется, для адекватного функционирования электромобилей в городской среде в условиях растущего интереса к ним жизненно необходима зарядная инфраструктура».

ABB совместно с компаниями-партнерами и государственными органы развивает зарядную инфраструктуру для электротранспорта. Ранее в этом году зарядные станции компании были установлены в Благовещенске, Хабаровске и Абакане. В настоящее время общее число станций быстрой зарядки ABB в России превышает 55 штук.