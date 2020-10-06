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Даты выставок Powerexpo Astana и Powerexpo Almaty переносятся!

Даты выставок Powerexpo Astana и Powerexpo Almaty переносятся!

6 октября 2020, 14:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: Powerexpo, КАЗАХСТАН
Отрасль: Электроэнергетика Машиностроение 

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Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране и проявляя заботу о здоровье наших партнеров - участников и посетителей мероприятий, Казахстанская выставочная компания Iteca уведомляет Вас о переносе выставки Powerexpo Astana на 19-21 мая и о переносе выставки Powerexpo Almaty на 27-29 октября 2021 года.

Несмотря на все подготовительные работы в течение года, данное решение было принято в связи с продолжающимся мировым влиянием коронавирусной инфекции - запретами на международное авиасообщение, ограничением выдачи виз иностранным гражданам, и, конечно же, с безусловной целью сохранить здоровье и благополучие участников наших выставочных событий.

Мы искренне верим, что перенос выставок на 2021 год позволит нам провести события еще масштабнее и предоставить специалистам продуктивную платформу для деловых встреч, обсуждений и установления планов на 2021 год.

Выставки будут проводиться в соответствии с последними рекомендациями в области здравоохранения и безопасности.

 

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