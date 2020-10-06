Две новые канатные дороги построят на курорте "Эльбрус" в КБР

АО "Курорты Северного Кавказа" объявило конкурс на разработку рабочей документации и строительство двух подвесных канатных дорог на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 1,3 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

Согласно материалам, подрядчику предстоит разработать рабочую документацию и выполнить строительно-монтажные работы по двум объектам: пассажирские подвесные канатные дороги EL3 и EL6.

Согласно данным Главгосэкспертизы, подъемник EL3 представляет собой кресельную канатную дорогу, предназначенную для буксировки лыжников и сноубордистов к зоне старта горнолыжной трассы. Протяженность дороги - 203 метра, пропускная способность – две тысячи человек в час. Перепад высот на участке строительства составит 63 метра. Дорога EL6 - кольцевой подъемник с десятиместными гондолами, отцепляемыми от несуще-тягового каната на нижней и верхней станциях. Протяженность канатной дороги составит 830 метров, пропускная способность – 2,4 тысячи человек в час. Перепад высот на участке достигнет 220 метров. На трассах подъемников возведут также блочно-контейнерные здания верхних и нижних станций, а также операторские и иные служебные помещения.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 27 октября включительно. Итоги планируется подвести 6 ноября.

Курорт "Эльбрус" включает в себя почти сотню гостиниц, пансионатов, туристских и альпинистских баз размещения, от самых простых мест для ночлега до дорогих отелей. Канатная дорога на Эльбрусе является самой высокогорной, не имеющей аналогов в России и в Европе.

Ранее власти Кабардино-Балкарии заявляли, что уже начата работа по реализации второго этапа развития курорта "Эльбрус", рассчитанная до 2024 года. Сообщалось, что за счет средств федерального бюджета планируется строительство трех подвесных канатных дорог, 10 горнолыжных трасс общей протяженностью 9,5 километра, парковки на 800 мест, благоустройство поляны Азау и проведение сети электроснабжения горнолыжной инфраструктуры.

Фото: © РИА Новости / Артур Лебедев