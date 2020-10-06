Правительство России отсрочило до сентября 2021 года норму "закона Яровой" о ежегодном увеличении на 15% емкости хранилищ трафика, следует из текста общенационального плана восстановления экономики РФ, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Приостановление (с сентября 2020 года - прим. ТАСС) на 1 год нормы о ежегодном 15% увеличении емкости технических средств накопления информации (ТСНИ) и исключение из расчета емкости ТСНИ тяжелого контента/видео-трафика", - говорится в тексте нацплана.

Норма о хранении "тяжелого" интернет-трафика пользователей (в том числе пересылаемых изображений, звуков и видео) для операторов связи вступила 1 октября 2018 года. Ежегодное увеличение объемов хранящейся информации считается самой затратной частью "закона Яровой", поскольку требует от операторов связи дополнительных инвестиций в покупку, аренду и обслуживание оборудования.

Поддержка сферы связи

Согласно нацплану, также для операторов связи с 2021 года будет упрощен доступ для размещения сетей связи в многоквартирных жилых домах на принципах недискриминационного доступа и будут установлены требования к нормативам при строительстве или ремонте многоквартирных домов и автомобильных дорог федерального значения в части формирования необходимой инфраструктуры систем электропитания и линий связи.

До декабря 2020 года кабмин также будет предоставлять каникулы в части оплаты аренды государственных объектов недвижимости для размещения объектов инфраструктуры связи. В ноябре 2020 года кабмин планирует проработать вопрос о выходе операторов связи и центров обработки данных на оптовый рынок электроэнергии.

Кроме того, правительство отменило обязательную перерегистрацию радиоэлектронных средств (РЭС) в связи с продлением срока действия разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов.