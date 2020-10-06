Российские министерства должны в октябре 2020 года подготовить изменения в законодательстве о возможности продления льгот по первым специнвестконтрактам на два года. Это следует из общенационального плана действий по восстановлению экономики, текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в целях сохранения налоговых льгот для участников специальных инвестиционных контрактов, заключивших их в соответствии со ст. 16 Федерального закона "О промышленной политике в РФ" (СПИК 1.0), в течение двух лет после завершения срока действия СПИК, имея в виду продление таких СПИК по результатам рассмотрения на межведомственной комиссии", - говорится в документе.

Ответственными министерствами являются Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития, срок подготовки поправок - октябрь 2020 года.

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. Механизм действует с 2015 года.