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Подземную петлю на Оренбургском тракте построит "Волга-Автодор"

Подземную петлю на Оренбургском тракте построит Волга-Автодор

6 октября 2020, 16:45
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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инфраструктура, дороги

Новый разворотный узел на трассе Р-239, на выезде из Казани через Оренбургский тракт, построит компания «Волга-Автодор». Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Строительство подземной петли обойдется компании в 752,6 млн рублей.

В аукционе приняли участие две компании: «Волга-Автодор» и «Мосты республики Татарстан». Начальная цена контракта составила 764 млн рублей.

Согласно документации тендера, работы по строительству петли должны завершиться к концу 2021 года.

В августе «Волга-Автодор» выиграла тендер на строительство автодороги от ул. Несмелова до трассы М-7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор» в Кировском районе Казани за 497,5 млн рублей.
 

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