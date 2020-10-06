 
Модернизация

Представители профессионального сообщества горсветов обсудили возможности внедрения умной системы уличного освещения

Представители профессионального сообщества горсветов обсудили возможности внедрения умной системы уличного освещения

6 октября 2020, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ
Отрасль: Электротехника Электроэнергетика 

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Состоялась очередная онлайн-конференция Ассоциации наружного освещения. На встрече представители из Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска, Уфы, Саратова, Саранска, Перми, Севастополя, Ростова-на-Дону, Сургута, Челябинска, Екатеринбурга обсудили опыт применения в закупках горсветов требований постановления Правительства РФ №1356 касательно необходимости наличия в светодиодных светильниках встроенной функции регулирования светового потока, ознакомились с опытом внедрения в регионах светильников с контроллерами индивидуального управления.

На сегодняшний день  в тестовом режиме на двух объектах Санкт-Петербурга размещены светильники с беспроводными системами управления. На ближайшее время в Пушкинском районе запланирована апробация светильников с тремя различными системами управления.  В дальнейшем будет решаться вопрос об установке светильников с возможностью индивидуального управления в промышленной эксплуатации.

Участники встречи также изучили возможности различных предлагаемых производителями к внедрению автоматизированных систем управления наружным освещением с учетом  их совместимости с различными типами светильников, устройствами индивидуального управления источниками света, интеграцией с внешними IT системами и платформами.

Опытом тестовой эксплуатации светодиодных светильников российского производства в условиях отрицательных температур поделились руководители горсветов Архангельска и Сургута, также обсудили опыт московских коллег.

Обмен успешными практиками – важная составляющая межрегионального взаимодействия. Следующая видеоконференция Ассоциации наружного освещения запланирована на вторую половину октября.

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