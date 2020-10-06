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"Саратовские распределительные сети" обеспечили электроэнергией GSM-таксофоны

Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» обеспечили электроснабжение GSM-таксофонов в 14 селах региона. Такие таксофоны устанавливаются в рамках проекта устранения цифрового неравенства в населенных пунктах численностью менее 500 жителей. Цель проекта – предоставление населению универсальной услуги связи.

Энергетики обеспечили технологическое присоединение оборудования к   электрическим сетям и предоставили необходимую мощность для его работы с подстанций 110 кВ и 35 кВ   в Аркадакском, Балашовском, Ивантеевском, Перелюбском и Ртищевском районах.

Это не первое в текущем году подключение элементов инфраструктуры связи к электрическим сетям «Россети Волга». Ранее специалисты «Саратовских распределительных сетей» обеспечили электроэнергией новые пункты беспроводного доступа к широкополосному интернету и базовые станции сотовой связи.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – один из основных видов деятельности ПАО «Россети Волга». Для подачи заявки можно воспользоваться Порталом  электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф) и мобильным приложением «Россети – личный кабинет». Консультацию по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону: 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

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Компания: Россети Волга

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