С начала года специалисты отдела комплексного проектирования филиала ПАО «Россети Волга»-«Оренбургэнерго» выполнили 392 проекта строительства линий электропередачи для подключения объектов по договорам на технологическое присоединение.

Специалисты отмечают, что порядка 40 процентов проектов приходится на Оренбург и Оренбургский район, 30 процентов - для заявителей центрального Оренбуржья. Оставшиеся 30 процентов проектов выполняются для восточных, северных и западных районов области.

Сотрудники отдела комплексного проектирования филиала «Оренбургэнерго» проектируют линейные объекты напряжением до 10 киловольт и преимущественно в рамках выполнения обязательств по договорам на технологическое присоединение.

На проектирование одного объекта уходит до 55 дней, включая геодезическую сьемку. Сроки зависят от сложности, длины линии, места расположения, мощности, точки подключения. Проекты, расчеты и сметы выполняются с помощью специализированных лицензионных программ.

Каждый проект проходит экспертизу в технических службах производственного отделения. Обязательно оформляются разрешения на размещение объекта и отведение охранных зон. После утверждения проекта руководством производственного отделения энергетики приступают к строительству электрических сетей для подключения нового объекта.