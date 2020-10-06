Университет Минстроя НИИСФ РААСН продолжает серию бесплатных вебинаров проекта «Образование для профессионалов» по вопросам цифровизации строительства.



Ближайшие вебинары:



• 7 октября «BIM-стандарт организации. Критерии эффективности применения BIM-технологий»

Ведущий - генеральный директор, основатель ООО «БИМ для бизнеса» Дмитрий Чубрик.



• 9 октября «Новеллы ценообразования в строительстве 2020-2022»

Ведущая - заместитель директора научно-образовательного центра ценообразования и сметного нормирования Института строительства и ЖКХ ГАСИС НИУ ВШЭ Ольга Карасева.



• 14 октября «Цифровизация базовых бизнес-процессов как основа повышения эффективности инвестиционно-строительных проектов»

Ведущая - советник президента НОПРИЗ, д.э.н. Светлана Бачурина.



• 16 октября «Комплексное развитие территорий промышленных зон. Московская практика и международный опыт»

Ведущая - директор ГБУ «Агентство промышленного развития города Москвы» Ирина Дегтярёва.



• 19 октября «Актуальные нормативные документы по использованию BIM техническим заказчиком»

Ведущий - эксперт Института управления и информационного моделирования Университета Минстроя НИИСФ РААСН Алексей Чиков.



• 23 октября «Решение SAP по управлению строительными проектами. Управление жизненным циклом объекта капитального строительства»

Ведущий - руководитель направления «Проектирование, строительство и эксплуатация» SAP СНГ Игорь Волк.



• 30 октября «Использование цифровых информационных моделей при проведении экспертизы проектной документации»

Ведущие - главный специалист СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» Игорь Шерстенников и ведущий специалист по технологиям информационного моделирования СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» Александр Шило.



Начало вебинаров – 10.00.



Зарегистрироваться и ознакомиться с предстоящими вебинарами можно по ссылке https://niisf.org/obuchenie/format-obucheniya/vebinary



Проект «Образование для профессионалов» реализуется с сентября 2018 года. Всего на YouTube-канале Университета Минстроя размещено более 200 записей вебинаров по тематике цифровизации строительства и ЖКХ.