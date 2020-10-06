Специалисты Армавирского филиала «Россети Кубань» завершили строительство и ремонт сетей наружного освещения в станице Кавказской и поселке Степном Кавказского района Краснодарского края. Проведенные работы позволили улучшить освещение улиц и территорий возле общеобразовательных учреждений данных сельских населенных пунктов.

Заказчиками работ выступили администрации Лосевского и Кавказского сельских поселений. В поселке Степном на улице Мира, где расположена школа №10 им. В.Ф. Маргелова, энергетики построили 370 метров новой линии уличного освещения. Для этого было установлено 13 железобетонных опор и смонтировано 10 энергоэффективных светодиодных светильников. При строительстве специалисты использовали современный самонесущий изолированный провод высокой эксплуатационной надёжности.

В станице Кавказская на улице Розы Люксембург возле школы №12 им. А.С. Пушкина энергетики выполнили подвес самонесущих изолированных проводов на линиях электропередачи протяженностью 240 м, смонтировали щит учета и установили энергосберегающие светильники уличного освещения.

– Модернизация и ремонт систем уличного освещения с применением энергоэффективных технологий позволяют не только улучшить освещённость населённых пунктов, но и снизить затраты муниципалитетов на оплату электроэнергии, потребляемой уличными фонарями. А сэкономленные бюджетные средства можно направить на дальнейшее благоустройство и развитие инфраструктуры, – отмечает начальник Кавказского РЭС Армавирского филиала «Россети Кубань» Алексей Нежельский.

До конца года работы по освещению улиц и прилегающих территорий социальных объектов будут проведены еще в нескольких сельских поселениях района.

Подать заявку на оказание дополнительных услуг, а также задать любой вопрос и получить консультацию у специалистов можно по телефону центра обслуживания потребителей в Армавире 8 (86137) 6-98-03 или пункта по работе с потребителями в Кавказском районе 8 (86193) 2-33-08.