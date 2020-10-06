"Россети Тюмень" готовят кадры для цифровой энергетики Ямала

«Россети Тюмень» при участии Губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова открыли профильную группу на базе Новоуренгойского многопрофильного колледжа — крупнейшего учреждения профессионального образования региона. Ежегодно колледж будет принимать 25 новых студентов для обучения по электроэнергетическому направлению.

С новой площадкой профобразования познакомился лично губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в рамках своего визита в Новый Уренгой. Генеральный директор «Россети Тюмень» Алексей Солдатенко презентовал главе региона не только широкие возможности энергокласса, но и перспективы сотрудничества предприятия с колледжем. В планах непосредственное знакомство студентов с предприятием, действующим оборудованием и используемыми технологиями, проведение производственных практик, наставничество и кураторство работ перспективных учащихся.

«Развитие регионального рынка труда, обеспечение кадровыми ресурсами реализации ключевых проектов «Россети Тюмень» в рамках программы цифровой трансформации, в том числе и по развитию Арктической зоны Российской Федерации, являются приоритетными задачами для компании. Работа в рамках Соглашения, которое мы сегодня подписали, повысит уровень и качество подготовки рабочих кадров, укрепит связи и взаимодействие между компанией, колледжем и департаментом образования ЯНАО», – добавил Алексей Солдатенко.

Дмитрий Артюхов высоко оценил инициативу компании «Россети Тюмень». Ямало-Ненецкий автономный округ нуждается в эффективных инструментах обучения молодёжи Ямала современным профессиям. В регионе работают ведущие предприятия страны, реализуются прорывные проекты государственной важности. А для решения этих масштабных задач нужны соответствующие ресурсы, в том числе и кадры.

«Мы на Ямале выстраиваем такую систему профессионального образования, которая позволяет нашим выпускникам быть востребованными на рынке. Ямальские колледжи тесно сотрудничают с работодателями –- открытие профильной группы компании «Россети Тюмень» еще одно подтверждение этому. У студентов есть возможность посещать предприятия, общаться с наставниками, учиться на реальном оборудовании. Благодаря этой практике выпускникам будет проще найти работу, а компании понимают, кто придет к ним на предприятия», – отметил Дмитрий Артюхов.

Для закрепления сотрудничества «Россети Тюмень» заключено соглашение с департаментом образования ЯНАО и Новоуренгойским многопрофильным колледжем. Энергетики примут активное участие в жизни студентов профильной группы: посещение энергообъектов и служб предприятия, согласование и разработка новых учебных программ, ориентированных на нужды работодателей региона, кураторство выпускных квалификационных работ учащихся, участие в работе аттестационных комиссий. Самые успешные студенты станут участниками стипендиальной программы компании, а в будущем – работниками предприятия.

Первым шагом на пути взаимодействия стал открытый урок о применении беспилотных летательных аппаратов при мониторинге состояния энергообъектов и перспективах дальнейшего использования БПЛА, который для студентов колледжа провел победитель Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики», ведущий инженер проектного офиса нефтеюганского филиала АО «Россети Тюмень» Дмитрий Антонов.