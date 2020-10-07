Источник фото: телеканал «360» Источник фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Подольские инженеры создали уникальный беспилотник SeaDrone. Его уже проверили в Арктике. Что особенного в подмосковном дроне, рассказал корреспондент канала «360».

Новый беспилотник выдерживает сильный порывистый ветер, может нырять с палубы ледокола и обратно. Дрон может устанавливать на айсбергах GPS-маячки. Это полностью предотвращает угрозу столкновения с ними буровых установок и судов.

Также беспилотник поможет спасать людей.

«В рамках учений он спасал человека. Выкидывали манекен с маяком. Беспилотник в автоматическом режиме взлетал, летел непосредственно уже к манекену и потом автоматически спускался, садился на воду, где человек мог за него зацепиться и находиться какое-то время до прибытия спасателей над водой», — пояснил Вячеслав Барбасов, директор группы компаний «Съемка с воздуха».

Вячеслав начал продавать другие промышленные беспилотники, когда ему было всего 22 года. А потом создал собственную компанию. Примерно два года назад он занялся новым проектом.

В ход пошли все накопления — надо было оплачивать работы целой команды инженеров. Очень кстати пришлась помощь от подмосковного Министерства инвестиций и инноваций — грант в размере 2,5 миллиона рублей. Готовый беспилотник нужно было протестировать в реальных условиях. И тогда Вячеслав устроил кастинг на сопровождающего для дрона в Арктику. Он выбрал опытного моряка.

Тест-драйв арктического беспилотника проводили будущие пользователи — «Газпром недра» и «Морспасслужба». После успешных испытаний покупатели нашлись сразу же.

Беспилотный летательный аппарат SeaDrone разрабатывали специально для работы в арктических условиях. Компания «Съемка с воздуха» уже проверила его на Карском море.