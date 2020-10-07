ЛУКОЙЛ запустил модернизированную ГЭС в Краснодарском крае

Ввод обновленной станции повысил уровень использования гидропотенциала Краснополянского гидроузла. Компания «ЛУКОЙЛ» ввела в работу модернизированную малую гидроэлектростанцию (ГЭС) мощностью 1,5 МВт на реке Бешенке, расположенной в Краснодарском крае.

Специалисты предприятия реконструировали гидроагрегат и полностью заменили систему оперативно-диспетчерского управления, что позволит эксплуатировать ГЭС в автоматическом режиме – без присутствия персонала.

Электроэнергия ГЭС будет поставляться на розничный рынок для потребителей горно-климатического курорта «Красная Поляна» и Большого Сочи.

Модернизация малой ГЭС является очередным проектом ЛУКОЙЛа, направленным на рост доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) ‒ по итогам 2019 года, в портфеле компании доля генерирующих активов на основе ВИЭ достигла 6 % от коммерческой выработки электроэнергии компании, то есть поставляемой для сторонних потребителей.

Основными активами ЛУКОЙЛа в сфере ВИЭ являются четыре расположенные в России ГЭС суммарной мощностью 291 МВт, румынский ветропарк Land Power, чья мощность составляет 84 МВт, а также солнечные электростанции (СЭС) в Волгограде, Румынии и Болгарии.

В данный момент компания начала строительство второй очереди Волгоградской СЭС мощностью 20 МВт, также специалисты ЛУКОЙЛа реализуют проект строительства новой СЭС в Краснодаре мощностью 2,35 МВт.+

По данным ЛУКОЙЛа, деятельность принадлежащих компании зеленых источников энергии предотвращает выбросы парниковых газов более чем на 500 тыс. тонн CO2 в год.

Фото: пресс-служба «ЛУКОЙЛ»