На подъезде к Ставрополю реконструируют опасный участок дороги

Северо-Кавказский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленную после корректировки проектно-сметную документацию на реконструкцию участка трассы Р-217 «Кавказ» в Шпаковском районе Ставропольского края. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Автомобильная дорога федерального значения Р-217 «Кавказ» идет от станицы Павловская Краснодарского края до села Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджанской Республикой, стыкуется с трассой М-4 и входит в состав европейских и азиатских маршрутов. Со Ставрополем автомагистраль соединяет подъезд протяженностью 55,5 км, обеспечивая городу выход на сеть дорог общего пользования. Соединяющая дорога проходит по территории Шпаковского и Кочубеевского административных районов Ставропольского края и входит в состав транспортного коридора Север-Юг. По подъезду осуществляются значительные межрегиональные и межгосударственные перевозки, связывающие Нижнее Поволжье с республиками Северного Кавказа и государствами Закавказья, а также внутрикраевые перевозки.

Ранее Главгосэкспертиза России уже рассматривала проектную документацию на реконструкцию расположенного в Шпаковском районе участка км 20+000 – км 30+000 Подъезда к городу Ставрополю от трассы Р-217 «Кавказ». Участок протяженностью 9886,41 м, на котором пройдут ремонтные работы, расположен у подножия оползневого склона горы Недреманная по долине реки Темная. Подпрограммой «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной Правительством в декабре 2017 года, предусмотрена актуализация решений по реконструкции участка.

Проектной документацией, одобренной после корректировки Северо-Кавказским филиалом Главгосэкспертизы России, запланированы полная разборка и строительство новых мостовых переходов через реки Темная и Егорлык, строительство двух надземных пешеходных переходов, подпорных стен, шумозащитных экранов на протяжении дороги, организация местных проездов вдоль застройки в границах хутора Польский, площадки отдыха и стоянки автомобилей и другие работы.

Для обслуживания пассажиров установят пять автобусных остановок с автопавильонами и проложат тротуары для подхода пешеходов к ним. Также проектная документация предусматривает меры по обеспечению доступа инвалидов. На лестничных сходах надземных пешеходных переходов устроят электрические подъемники и пандусы для детских колясок, на пешеходном переходе на лестничных сходах разместят тактильные указатели для инвалидов по зрению.

Корректировку проектной документации выполнили в ПК ПТИ «Ростовавтодорпроект». Застройщик - ФКУ «Управление Федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства».

Фото:kavkaz.rosavtodor.ru