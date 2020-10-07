Региональный аэропорт в Зее реконструируют в два этапа

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную после корректировки проектно-сметную документацию на реконструкцию аэропортового комплекса, расположенного в Зейском районе Амурской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Региональный аэропорт «Зея» находится в 12 км от города Зеи и в обычное время используется для выполнения транспортно-связных и лесоавиационных работ, оказания медицинской помощи и проведения санитарных мероприятий. Комплекс стал узловым для таких посадочных площадок, как Горный, Бомнак, Хвойный и Береговой, отсюда же выполняют рейсы в город Благовещенск и поселок Октябрьский. «Зея» - один из четырех малых аэропортов Приамурья, которые реконструируют в ходе развития региональной системы авиаперевозок, запланированного федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Сейчас аэропорт закрыт на реконструкцию, работы начались в 2015 году после того, как Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительные заключения по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на их проведение. Позже проект был скорректирован, в связи с чем в 2020 году потребовалось повторное прохождение государственной экспертизы.

Проектной документаций, получившей новое положительное заключение Главгосэкспертизы России, запланировано выделение двух этапов строительства и реконструкции объектов аэропортового комплекса. К первому этапу относится реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, объектов электроснабжения, очистных сооружений, патрульной автодороги и ограждения аэродрома. На втором этапе работы затронут перрон с системой гидрантной заправки ВС, склад ГСМ, а также другие здания и сооружения.

Для обеспечения необходимой эксплуатации воздушных судов типа Ан-148, Як-40, L-410, DCH-6 и вертолетов МИ-8 проводится обновление покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта. Длина ИВПП-1 при этом будет увеличена на 290 м - до 1930 м. В связи с возросшим количеством чрезвычайных ситуаций - лесных пожаров, паводков, наводнений в северных районах Амурской области и активным использованием аэропорта региональным отделением ГУ МЧС России и Авиалесохраной, для обеспечения требуемого объема регулярных авиаперевозок оборудуют восемь мест стоянки ВС. Кроме того, реконструируют искусственные покрытия ВПП, рулежных дорожек и перронов.

В ходе корректировки проектных решений были внесены изменения и в части дополнительного землеотвода, размещения строящихся объектов, трассировки автодорог, обустройства сетей инженерно-технического обеспечения и другие.

Корректировку проектной документации выполнили в АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект». Застройщик - ФКП «Аэропорты Дальнего Востока».

Фото: travelask.ru