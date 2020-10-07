С начала текущего года специалисты Курского филиала Россети Центр выполнили работы по обслуживанию, замене и установке свыше 8000 светоточек в муниципальных образованиях Курской области.

Один из крупных проектов наружного освещения филиала – город Рыльск, где энергетики заменили более 500 обычных светильников на светодиодные. Курскэнерго также оказывало помощь местной администрации при реконструкции исторической части города - площади перед торговыми рядами. Персонал предприятия оперативно демонтировал действующую воздушную линию (ВЛ) 0,4 кВ, впоследствии замененную на ВЛ 0,4 кВ на декоративных опорах, с применением самонесущего изолированного провода.

В 2020 году проект реконструкции площади перед торговыми рядами Рыльска стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Глава города Сергей Курносов поблагодарил Курскэнерго за помощь в организации освещения города, благоустройстве общественной территории. Администрацией рассматривается вопрос об обслуживании специалистами филиала светильников на древней площади.

В целом до конца года филиал планирует взять на обслуживание более 12 000 светоточек в ряде населенных пунктах Курской области.

Как отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Курскэнерго» Александр Рудневский, модернизация наружного освещения является важной составляющей развития электросетевого комплекса и повышения качества жизни курян.