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"Россети Центр Курскэнерго" модернизирует наружное освещение в Курской области с применением энергосберегающих технологий

Россети Центр Курскэнерго модернизирует наружное освещение в Курской области с применением энергосберегающих технологий

7 октября 2020, 17:50
Рубрика: Модернизация
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОССЕТИ ЦЕНТР, КУРСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, Россети Центр, Курскэнерго

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, Россети Центр, Курскэнерго

С начала текущего года специалисты Курского филиала Россети Центр выполнили работы по обслуживанию, замене и установке  свыше 8000 светоточек в  муниципальных образованиях Курской области.

 Один из крупных проектов наружного освещения филиала – город Рыльск, где энергетики заменили более 500 обычных светильников на светодиодные. Курскэнерго также оказывало помощь местной администрации  при реконструкции исторической части города -  площади перед торговыми рядами. Персонал предприятия оперативно демонтировал действующую воздушную линию (ВЛ) 0,4 кВ, впоследствии замененную на ВЛ 0,4 кВ на декоративных опорах, с применением самонесущего изолированного провода.

В 2020 году проект   реконструкции  площади перед торговыми рядами  Рыльска стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Глава города Сергей  Курносов поблагодарил Курскэнерго за помощь в организации освещения города,   благоустройстве общественной территории. Администрацией рассматривается вопрос об обслуживании специалистами филиала  светильников на древней  площади.

В целом до конца года филиал планирует  взять на обслуживание более 12 000 светоточек в ряде населенных пунктах Курской области.

Как отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Курскэнерго» Александр Рудневский, модернизация наружного освещения является важной составляющей развития электросетевого комплекса и повышения качества жизни курян.

«В реализации проектов уличного освещения в районах области задействованы квалифицированные специалисты Курскэнерго. Работы проводятся с соблюдением требуемых сроков и применением современных технических средств», – подчеркнул он.

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